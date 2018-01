Acusan a Seagal de violación

La mujer, ahora de 43 años, dijo que trabajaba como extra en el set de la película “Terreno Salvaje” cuando ocurrió el deleznable episodio

Ya había sido acusado de acoso, pero ahora Regina Simons afirma que fue violada por el actor Steven Seagal, publicó Daily Mail.

De acuerdo con el relato de la mujer, ella tenía 18 años cuando trabajaba como extra en el set de la película “Terreno Salvaje” y recibió una invitación para una fiesta en casa del actor en Beverly Hills, pero, al llegar a la propiedad, se dio cuenta de que no había nadie en el lugar.

“Él me metió en su habitación y entonces cerró la puerta y comenzó a besarme. A continuación me quitó la ropa y antes de que me diera cuenta él estaba encima de mí, violándome.

“Yo todavía no era sexualmente activa. La gente siempre habla de pelear o huir. Pero nadie habla sobre cómo te congelas. Las lágrimas comenzaron a caer por mi cara y supe que iba a doler. Era tres veces más grande que yo.

“Todo lo que recuerdo es a él preguntándome si necesitaba dinero. Sacudí mi cabeza y corrí”.

Tras la agresión, Simons, ahora de 43 años, afirma que la estrella de Hollywood continuó buscándola y ella se negó a tomar las llamadas y luego se mudó de Los Ángeles a Utah.

“Le dije a la mujer con la que vivía que no contestara las llamadas. Finalmente él desistió”.

De acuerdo con The Wrap, Simons les proporcionó los informes presentados al Departamento de Policía de Los Ángeles.

Otra mujer, la modelo Faviola Davis, contó a The Wrap este viernes que en 2002 tuvo una audición para la película Genghis Khan, que finalmente nunca se filmó.

La mujer afirma que llegó a las pruebas, pero que solo estaban el histrión y un guardia y que la estrella le pidió quitarse la ropa para ver su figura y hacer una escena romántica.

“Expresé que no me sentía cómoda con eso, especialmente porque ya estaba en bikini. Luego comenzó a pellizcar mis pezones y a tocar la zona de mi entrepierna con la otra mano. Rápidamente grité: ‘¡Esta audición terminó!’”.

Davis, quien dio a The Wrap los informes que presentó en el Departamento de Policía de Los Ángeles, contó que intentó irse, pero el guardia le obstruyó el paso y sólo la dejó salir hasta que el actor lo autorizó.

En octubre pasado se dio conocer que en un audio de 1988 Seagal desestimó la acusación de acoso por parte de varias periodistas, pero en noviembre Portia de Rossi, esposa de Ellen DeGeneres, Julianna Margulies y Jenny McCarthy se unieron a la lista que suma ya decenas de mujeres que lo señalan.

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado sobre el tema.