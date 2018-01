Reino Unido rechaza otorgar estatus diplomático a Assange solicitado por Ecuador

El Gobierno británico ha rechazado la petición de Ecuador para otorgar a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, un estatus diplomático que le permita abandonar la embajada ecuatoriana en Londres, donde lleva más de cinco años refugiado.

Este jueves, varios medios británicos revelaron que el ministerio de Exteriores británico ya informó su decisión al gobierno de Ecuador y le reiteró que la única solución al caso es que Assange se entregue a la justicia.

Citando a una fuente del Foreign Office, el diario The Guardian dio a conocer que “el gobierno de Ecuador solicitó recientemente el estatus diplomático para Assange”, pero “el Reino Unido no otorgó esa solicitud” y aseguró que no hay pláticas para revertir la decisión.

Agrega, según The Guardian, que “Ecuador sabe que la forma de resolver este problema es que Julian Assange abandone la embajada para hacer frente a la justicia”.

Por su parte, The Times, también recoge la negativa del gobierno británico a la petición de Quito de concederle al australiano un estatus diplomático.

Medios ecuatorianos publicaron el pasado martes que Assange ha recibido un documento de identificación ecuatoriano, aunque la Cancillería del país andino no ha confirmado dicha versión.

