Precio de huevo se dispara y se oferta como producto de lujo

Han pasado ya las fiestas navideñas y ahora las amas de casa deben recorrer los mercados para hacer frente a la cuesta de enero, principalmente por el precio del huevo que, aseguran, inició su escalada desde hace dos meses.

“Antes el huevo fluctuaba en un precio aproximado de entre 22 y 22.50 pesos y ahorita lo damos en 32 pesos el kilo, porque después de muertos, aproximadamente, a mediados de noviembre, inició la escalada del precio, subió 27.50 por caja, 28.50, 29.50 y ahorita lo estamos liquidando para 32 pesos”, comentó Guadalupe Morales, una comerciante.

Ahora en hogares donde el huevo era sustituto de carne tampoco podrán consumirlo.

Margarita Franco, ama de casa, explicó que a ella le ha afectado el alto costo por este producto, que rebasa los 30 pesos, como le sucedió a Jenny Pérez, otra ama de casa que aseguró haber comprado un medio kilo de huevo en 16 pesos cuando antes le costaba 12.

“”Realmente ya no nos alcanza para nada y es un alimento básico. Si antes podíamos comer una o dos veces a la semana carne, pues ahora ni siquiera carne. El huevo, el pollo y azúcar… todo ha subido demasiado y el sueldo es lo único que no sube, porque no alcanza.”, dijo la joven para el noticiero de Imagen Noticias, con Francisco Zea.

Junto con el huevo, el precio de varios productos y verduras han comenzado a subir, mientras que el gasto de las amas de casa fluctúa entre 50 y 100 pesos diarios.

La comerciante Guadalupe Morales explicó que el huevo y “todo lo de la canasta básica ahorita lo estamos manejando, prácticamente, como de lujo”.

El argumento de los comerciantes es que con el incremento de la gasolina los abastecedores han aumentado los precios, por lo que espera continúe el incremento en varios productos de la canasta básica.