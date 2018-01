‘No estoy en el PRI y Meade representa mejor los valores del PAN’

A menos de una semana de haber renunciado al PAN y de sumarse al equipo de trabajo del precandidato priista a la Presidencia, José Antonio Meade, el senador federal, Javier Lozano, aclaró que no se está afiliando a algún partido y queda como independiente.

El expanista aseguró que a pesar de apoyar al aspirante de la coalición PRI-PVEM-Panal no significa que se haya integrado a uno de esos partidos, pues ni éste es militante del partido tricolor.

“”No estoy en el PRI, ni Meade está en el PRI. Yo no me estoy afiliando a ningún partido y quedo como senador independiente”, aseguró en entrevista con Pascal Beltrán del Río, en Imagen Radio.

Reiteró que como él, debido a la división interna en el blanquiazul, provocada por Ricardo Anaya, muchos panistas darán su respaldo a Meade Kuribreña, quien “representa mejor los valores panistas”.

Sobre los problemas dentro del PAN, Lozano, quien ahora es vocero y vicecoordinador de Mensaje del precandidato tricolor, aseveró que estos fueron causados por el expresidente nacional y hoy precandidato presidencial por el PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya.

“Lo que logró Anaya fue diseminar el voto panista. La descomposición comienza cuando Anaya hace evidente su papel de ser juez y parte: ser presidente y candidato a la Presidencia. Lo va distorsionando todo y se lleva a mucha gente”, aseveró.

Explicó que tomó la decisión de salir de las filas del panismo luego de que el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, descartó ir por la candidatura presidencial para dejar a Anaya como único precandidato de la coalición Por México al Frente.

No sé si hubo negociación o si Rafa vio que no había garantías de una competencia interna en el partido. Eso fortalece mi convicción de que el presidente es Meade. En congruencia, recojo mis cosas y me formo donde creo que debo de estar.

“A mí me gusta Meade, porque trabajamos hace años. Sin duda voy con Meade porque llegó el momento en que terminó la esperanza pues esperaba que Moreno Valle se pusiera frente a Anaya”, dijo.