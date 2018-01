Ninel Conde rompe en llanto tras elegir al hombre equivocado

Cansada de las “habladurías”, Ninel Conde realizó un video para explicarle a sus seguidores acerca de los problemas legales que actualmente atraviesa con su ex Giovanni Medina por la pensión y custodia de su hijo Emmanuel.

“Ha existido una violencia de género hacia mi persona por parte del padre de mi hijo, eso me hizo acudir a lo juzgados”, explica.

Por mis hijos estoy aquí, queriendo aclarar un poquito el panorama tan terrible y tan lamentable, creo que ay se rebasaron límites. Se han dicho cosas terrible, de una madre, de una mujer, en este caso de mí, sin pruebas, sin sustento, sin fundamentos, aparentemente por dinero”, continúa.

Asegura que en algún momento fue manipulada por Giovanni así como desmiente que ella consuma mariguana, entre otros “chismes” que se han difundido en medios.

“Me duele mucho que vea que su papá se expresa así de su mamá y que sólo quiera destruir porque no le importa ser papá de Emmanuel”, dice sin poder contener las lágrimas.

Aclara no estar negada a que su hijo vea a su padre; no obstante, no deja de preocuparle que Giovanni le diga “cosas que no son” al pequeño.

Finalmente recalca que sus hijos son prioridad así como su trabajo por lo que espera que los problemas con su ex terminen pronto.

Fuente: SDP noticias