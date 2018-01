Halla INE inconsistencias en firmas de independientes

El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Benito Nacif, dijo que se viola la Ley en materia de uso de datos personales, por lo que se inició una investigación

El Instituto Nacional Electoral (INE) encontró inconsistencias en las firmas recopiladas por aspirantes independientes a diputaciones, mismas que violan la ley en materia de uso de datos personales, por lo que ya inició investigaciones al respecto para deslindar responsabilidades.

Así lo afirmó en conferencia de prensa el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos, Políticos Benito Nacif, quien dijo que hasta ahora no hay ninguna investigación sobre una red de venta de listado nominal, datos del padrón o algún delito relacionado, debido a que no tienen ninguna queja al respecto, y hasta ahora, de las inconsistencias detectadas, no se desprende algún ilícito como los mencionados.

En conferencia de prensa, el director de Prerrogativas, Patricio Ballados, indicó que se ha dado una vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que engloba todas las inconsistencias encontradas sobre datos personales.

Nacif indicó que las irregularidades son investigadas por la autoridad electoral en las firmas recabadas a través de la aplicación móvil, y entre ellas están la fotografía de credenciales distintas a la de electores, fotocopias en lugar de originales, datos que no coinciden con la credencial, entre otras.

Señaló que frente a esas inconsistencias pueden diferir las cifras sobre apoyos obtenidos de los que se han venido dando a conocer en la página en Internet del INE y la próxima semana la Comisión de Prerrogativas, que preside, dará a conocer un informe al respecto.