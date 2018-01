Pobre PAN tan lejos de la militancia y en manos de Damián Zepeda

Anoche el flamante dirigente nacional del PAN, el sonorense Damián Zepeda Vidales, emitió un comunicado en el que curándose en salud acusa a la Fiscalía Estatal de Sonora de “estar armando” un expediente en su contra y arremetió en contra del exalcalde panista, Alejandro López Caballero, a quien calificó como un “enemigo político personal”.

Es increíble la paranoia, pero sobre todo, las ganas de llamar la atención, de cualquier forma, de Zepeda, porque con la división interna que trae el PAN es suficiente para perder el próximo proceso electoral y no creo que exista la mínima preocupación del gobierno estatal para “armarle” un expediente en contra, no porque no puedan, sino porque no vale la pena.

Y ahí si voy a coincidir con muchos exmilitantes del blanquiazul en señalar que de la esencia de éste ya no queda nada, porque tanto Guillermo Padrés, Zepeda Vidales y por supuesto el actual precandidato presidencial, Ricardo Anaya, así como Felipe Calderón y Margarita Zavala, echaron por tierra el trabajo de verdaderos militantes que durante décadas enfrentaron al sistema.

En cuanto a López Caballero, lo acusa de no respaldarlo durante el proceso electoral anterior, cuando fue candidato a la alcaldía y perdió ante Manuel Ignacio Maloro Acosta, tanto porque es un muchacho “sangre pesada” diría mi abuela, que no cae bien a la gente, como por la corrupción y saqueo en que incurrieron los anteriores gobernantes, por lo que ni un milagro lo hubiera hecho ganar.

Lamentablemente, el muchacho se siente con poder y está mezclando “preñadas con paridas” como decía el exgobernador Eduardo Bours, para tratar de llamar la atención y sobre todo, poder justificar la inminente derrota.

Deplorable la violencia política contra aspirante a alcaldía de Caborca

No conozco a la precandidata a la alcaldía de Caborca por el Partido Movimiento Ciudadano, Patricia Azcagorta, de quien hemos visto un “colage” de fotos en redes sociales, en los que se destaca su belleza de cara y cuerpo, que la tiene, hay que reconocerlo, pero seguramente debe tener otros atributos como inteligencia y capacidad para aspirar a un puesto como dirigir los destinos de un municipio.

Evidentemente como lo señala la coordinadora estatal de ese partido, María Dolores del Río, la aspirante a una precandidatura de la llamada “Perla del Desierto”, está sufriendo violencia política y sexismo, de ahí que ha repudiado los comentarios en los que se enaltece su belleza y se deja de lado su capacidad.

Incluso, la dirigente nacional de la agrupación de ese partido, Mujeres en Movimiento, Claudia Trujillo Rincón, emitió su rechazo en contra de la campaña denigrante que afecta a Azcagorta y pide que tanto el Instituto Nacional Electoral, como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tome cartas en el asunto.

Por lo pronto, la joven aspirante a una candidatura, que era una total desconocida, se ha convertido en uno de los temas más comentados, sin embargo, y como lo señala Dolores del Río como Trujillo Rincón, debe de haber garantías para quienes sin importar el físico, puedan aspirar a un puesto de elección popular, sin ser víctima de acoso, por guapo o por feo.

Empiezan ajustes en gabinete de la gobernadora Claudia Pavlovich

Contrario a lo que muchos pensaban, no fue el Secretario de Educación, Ernesto de Lucas, el primero en dejar la administración estatal, como se especulaba, sino el titular de la Secretaría de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, quien tras recibir un reconocimiento de la gobernadora Claudia Pavlovich, por la buena labor desarrollada fue sustituido por un buen amigo de la mandataria, como es el caso de Enrique Claussen Iberri.

Como sabemos, Claussen Iberri ocupaba la dirección del Isssteson en cuya titularidad se designó a Pedro Ángel Contreras López… Esperemos que sigan dando buenos resultados…

Correo electrónico franco@entornoinformativo.com.mx