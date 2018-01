Del Toro, nominado a los premios del Sindicato de Directores

El cineasta mexicano Guillermo del Toro recibió hoy una nominación para los premios del Sindicato de Directores de Hollywood (DGA, por sus siglas en inglés) gracias a su cinta The Shape of Water.

Del Toro competirá por el reconocimiento a la mejor dirección de una película frente a Greta Gerwig (Lady Bird), Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christopher Nolan (Dunkirk) y Jordan Peele (Get Out).

El mexicano ganó el pasado domingo el Globo de Oro al mejor director en una gala que estuvo marcada por las protestas contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood.

Al presentar los candidatos al mejor director en esos galardones, la actriz Natalia Portman criticó que los cinco nominados en esa categoría fueran hombres.

The Shape of Water, que partía como favorita con siete candidaturas para los Globos de Oro, se conformó con los galardones al mejor director y a la mejor banda sonora (Alexandre Desplat).

El Sindicato de Directores también anunció hoy que Geremy Jasper (Patti Cake$), William Oldroyd (Lady Macbeth), Jordan Peele (Get Out), Taylor Sheridan (Wind River) y Aaron Sorkin (Molly’s Game) optarán al reconocimiento al mejor cineasta debutante.

Los galardones del Sindicato de Directores suelen ser un buen termómetro dentro de la temporada de premios para calibrar lo que pueda suceder en los Oscar, que se entregarán el próximo 4 de marzo.

En los últimos diez años, todos los que ganaron el galardón al mejor director en los premios DGA repitieron a continuación en la misma categoría de los Oscar con el año 2013 como excepción, cuando Ben Affleck ganó por Argo en los reconocimientos del Sindicato de Directores pero fue Ang Lee quien se llevó el gato al agua en los Oscar por Life of Pi.

La gala de entrega de los galardones del Sindicato de Directores se celebrará el próximo 3 de febrero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.