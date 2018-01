Cinco mujeres acusan a James Franco de explotación sexual

James Franco está metido en problemas. En medio de acusaciones por acoso sexual a varios actores y productores de Hollywood, su nombre ha salido a relucir.

Franco quien fue mentor en el 2014 de Studio 4, una escuela de cine en Los Ángeles, Nueva York, está siendo acusado por cuatro estudiantes de haber tenido un comportamiento inapropiado así como de haberlas explotado sexualmente.

Hilary Dusome asegura que James le pidió a ella y un grupo de mujeres quitarse la parte superior con el pretexto de una sesión fotográfica.

“Sentí que me seleccionaron para algo en base a mi duro trabajo y por mis méritos, y cuando me di cuenta que era porque tenía los pechos bonitos, estaba bastante claro que ese no era el caso”, declaró la víctima.

Natalie Chmiel: “Simplemente aprovechó nuestro afán por trabajar y ser parte de algo más grande.”

Violet Paley, quien sostuvo un romance con el actor, reveló que él la “forzó” a tener relaciones sexuales mientras conducía. “Estaba hablando con él, de repente su pene estaba fuera. Me puse muy nerviosa y dije: ‘¿Podemos hacer esto más tarde?’ Él empujaba mi cabeza hacia abajo, y simplemente no quería que él me odiara, así que lo hice”.

Sarah Tither-Kaplan recuerda haber grabado una escena de orgía con James y varias mujeres. Ella asegura que él se quitó la protección de plástico sobre sus genitales para tener libre contacto con las actrices.

Finalmente, en el 2014, Franco intentó llevar a su habitación de hotel a una joven de 17 años.

Fuente: SDP noticias