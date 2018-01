Autoridades del DIF Sonora realizan limpieza en Punta Chueca

Los jóvenes de la etnia Seri y personal del DIF Sonora encabezados por la Presidenta, Margarita Ibarra de Torres, realizaron la jornada de limpieza

En Punta Chueca ya hay un antes y un después gracias al trabajo entre los jóvenes de la comunidad y funcionarios estatales y municipales que realizaron una jornada de limpieza, expresó Margarita Ibarra de Torres, Presidenta del Sistema DIF Sonora.

Acompañada de Martha Antúnez de Acosta, Presidenta del Sistema DIF Hermosillo, destacó que a poco más de tres meses de la reunión que realizó con la comunidad Seri de Punta Chueca, iniciaron los primeros trabajos de seguimiento del Programa “DIF Sonora: Te Escucho”.

Margarita Ibarra de Torres recordó que el pasado 3 de noviembre los residentes de la comunidad Comcáac explicaron los problemas y carencias que viven en la zona, y que fueron los estudiantes de la Telesecundaria 260, quienes pidieron más limpieza y un poblado libre de adicciones, al ser esto una de las principales problemáticas existentes en el lugar.

“Los muchachos quisieron, ellos me dijeron que si yo venía a limpiar con ellos, iban a colaborar, y es el cumplimiento que estamos dando a eso. Hay mucha alegría por parte de ellos, estamos viendo realmente un cambio en la comunidad”, expresó.

La Presidenta del Patronato del Sistema DIF Sonora, se comprometió a regresar en tres meses a la comunidad y premiar la casa que se haya mantenido limpia, donde se realizarán trabajos de mejoramiento de esa vivienda para que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida.

“La misma comunidad se compromete a hacer algo, no que vengan de Hermosillo a hacer la limpieza, a ellos les costó y como dicen: no vuelvo a tirar un papel con este trabajo que estoy haciendo”, aseguró.

Otro de los compromisos de la Presidenta de DIF Sonora, es que, para combatir la violencia y drogadicción, los visitarán expertos en violencia intrafamiliar, adicciones y manejo de emociones, quienes brindarán talleres a niños, adolescentes y adultos de la comunidad.

En esta visita, Margarita Ibarra de Torres, entregó equipo deportivo para los estudiantes de la Telesecundaria 260.