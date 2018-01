Está “del cocol” la economía y carestía

Está “del cocol” la economía y carestía…Y lo dicho comendador, la que ya se está confirmando que se pondrá “del cocol” en el presente año, es la carestía económica, por como la estadísticas que ya se están manejando, corroboran que en Hermosillo, en lo que es el 2017, se alcanzó la inflación más alta de los últimos 15 años, y a como están los aumentos de precios, así seguirá. ¡Zaz!

Lo “píor” es que para donde se voltee se está igual, pues a nivel nacional en ese mismo lapso se disparó esa espiral inflacionaria, como nunca antes en 17 años, después de que en esta Capital se ubicara en un 5.89%, pero para que les quede más claro “con qué se come ese concepto”, significa que los costos de los productos suben, lo que ocasiona que las familias tengan menos para comprar. De ese pelo.

Así que si en el 2016 la situación en materia del rubro económico estuvo “cañón”, para los venideros doce meses sí que va a representar una verdadera batalla para las mayorías y sobre todo para los que menos tienen, como lo denota que nomás por el llamado “tortillazo”, al aumentar el kilo de las tortillas, ya se da como un hecho que eso provocará que haya más gente en extrema pobreza. Ni más ni menos.

Obviamente que todo eso provocado por el alza a las gasolinas, gas y hasta del dólar, por muchas de las frutas y verduras cotizarse en los mercados internacionales, de ahí que eso está haciendo que los economistas desde ya estén dibujando un panorama negro o que más bien muy “carño$o”, por como al grueso del populacho apenas si le alcanzará pa´ la sopa, los frijoles y las “gordas”, y con muchos trabajos.

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que el dato ventilado por el INEGI, tocante a las inflaciones, es el más alto desde 2002, cuando se situó en un 6.85% anual; en tanto que a nivel México fue del 6.77% acumulado, ya que con excepción de los años 2004 y 2008, desde 2003 ese indicador se había mantenido por debajo del 4.5%; mientras que el más reducido se marcó en el 2015, al ubicarse en 2.13%.

Pero por encima de esos números que no mienten y a los que muy pocos le entienden, lo único que a todo mundo le queda claro, es que en esta por algo llamada “cue$ta de enero”, sí que todo está más caro, como no se había visto antes, de ahí que para nada esté siendo un feliz inicio de año, sino todo lo contrario, por el mal ánimo social que ya hay, y no es para menos, por como se está encareciendo la vida. ¡Ups!

Es por eso que quienes más le tendrán que abonar para revertir ese pésimo ambiente popular imperante, son los representantes de áreas como las secretarías de Economía, tanto federal, como estatal, en las que están un Luis Núñez y Jorge Vidal Ahumada, para tratar de contrarrestar esa inercia, cuando menos en el ámbito de la percepción, a partir del como ya se está perdiendo la confianza ciudadana en ese terreno.

Por no haber nada que le afecte más a “Juan Pueblo”, que el ver que el dinero cada vez le alcance menos y que eso se vea reflejado en sus alacenas, por lo que así de difícil está la cosa y los augurios.

Dejan “frío” a ex alcalde “Manos Frías”…Al que vaya que debieron haberlo dejado “frío” del miedo, por lo que todavía debe andar tomando agua con azúcar pal´ susto, es al polémico ex alcalde panista de Imuris, en el periodo 2009-2012, Juan Gómez López, alías “El Manos Frías”, después de que el martes por la mañana le dejaran frente a su casa un ataúd con su apodo y un narcomensaje intimidatorio.

De ahí que por ser bien sabido que en pueblo chico, mitote grande, es que el escándalo y estupor no se hiciera esperar en esa localidad, y más por lo que dicen que se leía en el citado escrito, que más menos con palabras altisonantes le advertían que no se metiera donde no debía, en lo que es un suceso del que primero se supiera por la redes sociales, en tanto que Gómez López no ha hecho “ni pío”. ¡Ñácas!

En lo que es una postura silenciosa del “El Manos Frías” Gómez, que sí que se presta a pensar lo peor, si se parte del perfilacho bravucón y folklórico que se le conoce; en tanto que lo que también mete ruido, es que aunque a su vivienda localizada en la colonia El Sahuaral hubieran acudido las instancias policíacas municipales y estatales, lo que es hasta ayer no habían emitido ninguna información oficial. ¡Qué tal!

De tal forma que así de temeraria y directa estuvo esa amenaza a domicilio que le hicieran llegar al ex “Presimun” de esa población, ya que por medio de un marcador y una cartulina no dejaron lugar a dudas, de que era para él esa advertencia, lo que lleva a sospechar que se la pudieran estar sentenciado, primero metiéndole esa “acalambrada”, y ya después quién sabe de que otra forma. ¡Vóitelas!

Luego entonces a ese grado es que el descobijado político podría haber equivocando el rumbo o pisado callos, con todo y que no está tan complicado el que investiguen de dónde pudo haber salido ese cajón para difuntos, por ser de esos que no se compran en cualquier changarro, si se parte que las funeraria que hay, y que es donde los venden, se cuentan con los dedos de una mano en cada ciudad. ¿Qué no?

Continúa el fuego contra macheteros…Con todo y que es año nuevo, pero ya quedó más que comprobado, que sigue firme la consigna u orden dada por el Fiscal de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, para que los agentes judiciales no la piensen dos veces a la hora de disparar contra el que amague o desenfunde un arma prohibida contra ellos, como lo prueba que abatieran a otro delincuente.

Toda vez que en esta ocasión los Agentes Ministeriales de Investigación Criminal (AMIC) ultimaron a una persona de nombre Alfredo “N.”, “El Barbas”, de 44 años, originaria de Choix, Sinaloa, al intentar agredirlos con un machetón en un viñedo en la zona de la carretera San Pedro-Estación Pesqueira, luego de que le pararan el alto para hacerle una revisión, al atender un denuncia de venta de droga. ¡Tómala!

Ya que al momento de ubicarlo y abordarlo los amenazó con la aludida arma blanca que portaba en una mano, mientras que en la otra empuñaba un hacha, con las que se les abalanzó con la intención de lesionarlos, por lo que al ver en peligro su integridad, es que no les quedara de otra más que accionar sus armas de cargo, eso para no correr riesgos, muriendo el agresor en el lugar de los hechos. ¡Glup!

Cabe aclarar que al abatido, quien evidentemente iba dispuesto a todo o a morir en la raya, a sabiendas de que andaba en malos pasos, se le encontraron 37 envoltorios con una sustancia granulosa con las características de la droga sintética llamada “crystal”, lo que terminó por confirmar que era de los envenenadores de los trabajadores agrícolas de esa región que se drogan. ¿Cómo la ven?

Lo que corrobora que quien le pela el machete a un polizonte estatal o de la AMIC ya sabe a lo que se expone, ante la instrucción vigente de Montes de Oca Mena, de no andarse con contemplaciones, por aquello de que si no se detienen ni ante la autoridad policial, muchos menos lo van hacer con los ciudadanos, de ahí el porque ya son varios los que han pagado con su vida el precio de ese desafío.

Senador panista cambia de bando político…En lo que es una muestra más del cómo ya se ha prostituido la polaca y sin el menor pudor, para prueba está que el que se acaba de unir a la precampaña de José Antonio Meade Kuribreña, el precandidato presidencial de la coalición del PRI, PVEM y Nueva Alianza, es el hoy senador ex panista y tachado de bocón, como es Javier Lozano Alarcón. ¡Pácatelas!

O séase que es una chaqueteada que demuestra que a ese punto ha llegado ya la falta de ideología y principios de todo tipo, y ya no sólo políticos, por solamente ya estar velando por su intereses personales y de grupo, al no explicarse de otra forma el como con esa facilidad ya se están cambiando al bando, para ahora defender lo que hasta hace poco tanto criticaban, y así terminar siendo más de lo mismo. ¡Palos!

Porque como dijera Alejandro Fernández en una de sus canciones, “Sin Tantita Pena” lo que es Lozano Alarcón a un día de que renunciara a sus militancia al PAN, ahora le está jurando amor eterno a Meade, y todo por el “hue$o” con que le están aventando, derivado del puesto que le inventaran de vicecoordinador de Mensaje, de ahí que será uno de sus voceros o jilgueros oficiales.

No en balde es que el recién designado de Javier, luego luego le hiciera la barba al abanderado tricolor, que ni priísta es, al ponerse a decir que no hay un mexicano con mayor experiencia y resultados en la administración pública federal que José Antonio, según él porque ha servido por igual en dos administraciones emanadas de partidos diferentes, siempre con el mismo compromiso y honorabilidad.

Cuyo entreguismo o entrega de Lozano, sí que provoca vergüenza ajena, por como cambian su discurso como cambiarse de calcetines, y todo para tratar de seguir “mamando de la ubre pre$upue$tal”, valiéndoles los colores partidistas, por la que a ese extremo de descaro han llegado, a la hora de sólo buscar el poder por el poder, sin temor al escarnio o el bochorno público por desleales a sus ideales.

