Es Roberto Méndez inmortal

Sinaloense por nacimiento y jalisciense por adopción, Roberto Méndez es un ícono dentro de la historia de los Charros de Jalisco.

Primero como jugador, y ahora como coach, Roberto Méndez ha disfrutado las mieles del éxito y los sinsabores de los fracasos, pues el beisbol, como en la vida, se gana y se pierde.

Por su gran aportación a los Charros de Jalisco, Roberto Méndez recibirá un homenaje el próximo sábado 11 de enero, en el tercer juego de la Serie Semifinal entre Jalisco y Navojoa, cuando se retire en el Estadio de Beisbol de los Charros, el número 11 que por tantos años portó con profesionalismo.

Ahí, junto a dos grandes del beisbol mexicano, junto al número 34 de “El Toro de Etchohuaquila” Fernando Valenzuela, y el 21 del “Supermán de Chihuahua”, el gran Héctor Espino, ahí estará inmortalizado el número 11 de Roberto Méndez.

Campeón con los Charros de Jalisco en las temporadas de 1967 y 1971 dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, jugando la segunda base y las paradas cortas, el nativo de San Blas, Sinaloa, busca un tercer cetro con el conjunto tapatío, ahora dentro de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Don Roberto Méndez, quien estuvo de 1967 a 1980 con los Charros como jugador activo, dice sentirse muy honrado con la distinción que la directiva de los Charros de Jalisco, encabezada por Salvador Quirarte Villaseñor, le hará en los próximos días, y que tanto a él como a familia, los hace estar emocionados y agradecidos.

“Me dio mucho gusto saber de este reconocimiento que se le da a mi persona y mi trayectoria, ya me lo había comentado antes el señor Salvador Quirarte, mas no sabía si este homenaje se haría en los playoffs o hasta la próxima temporada”.

“Cuando se lo comenté a mi familia, que para mí es lo máximo, les dio mucho gusto, se emocionaron bastante, yo también me emocioné cuando me dieron la noticia, pero como soy una persona que toma las cosas con mucha calma, quizá no se notó la emoción como se le veía a mi familia al momento de enterarse de este homenaje”, expresó Roberto Méndez.

Grandes anécdotas

Un momento que recuerda con mucho orgullo Roberto Méndez fue cuando formó parte del primer equipo mexicano en disputar una Serie del Caribe, en 1971, siendo integrante de los Naranjeros de Hermosillo, quienes debutaron en Puerto Rico, bajo las órdenes del norteamericano Maury Wills.

“En aquellos años los equipos de República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela eran muy fuertes, la mayoría de sus jugadores estaban en Grandes Ligas, y la verdad México en los primeros años de participación en Serie del Caribes tenía dificultades para llegar lejos”.

“Hoy las cosas son distintas, México ha sido protagonista en los últimos años dentro de Serie del Caribe y estoy seguro que en la próxima edición a celebrarse en Jalisco (en febrero) no será la excepción”, indicó.

Roberto Méndez, así como estuvo en la primera Serie de Caribe donde participó México, espera llegar a la próxima edición del clásico caribeño con los Charros de Jalisco, como campeón de la LMP.

“Hay muchas posibilidades, tenemos un gran equipo, una gran directiva, y sobre todo, tenemos una gran afición, por toda esa generación de grandes peloteros con la que me ha tocado trabajar, como Manny Rodríguez, “Niní” (Gabriel Gutiérrez), Chuyito López, Japhet Amador, y muchos peloteros más a los que he visto crecer desde sus inicios, el equipo merece ganar un título”.

“Estamos cerca, por supuesto, enfrente tenemos grandes rivales, pero creo que este es el momento para ganar y lograr ese campeonato que ha estado tan cerca por los últimos años y no se ha podido por una razón u otra obtener, creo que hoy más que nunca se puede lograr”, afirmó.