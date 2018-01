Las patadas en política ya no son “bajo la mesa”, sino “sobre la mesa”

Mientras que las patadas se están dando sobre la mesa en la política nacional, en Sonora no se ven señales de posibles candidatos a los puestos de elección local, como alcaldías y diputaciones. Solo la conductora de noticias de la TV en la Ciudad de México, Lily Téllez, estuvo en Hermosillo para anunciar su posible candidatura al senado de la república por el Partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena). Lily lleva mucho tiempo fuera de Sonora y no creo que dé la sorpresa en las próximas elecciones, como lo dio en su momento Ana Gabriela Guevara Espinosa.

Sin embargo, tiene todo el derecho de ser electa por el pueblo de Sonora que la vio nacer y que por cuestiones de sobrevivencia tuvo que emigrar a la capital del país en busca oportunidades de trabajo, destacándose como reportera y conductores de noticias en TV Azteca. Lily es originaria de Hermosillo y empezó su carrera en la televisión local en Canal 6, hoy Telemax. Es una destacada periodista que actualmente labora en medios de comunicación de la Ciudad de México. La competencia para llegar al senado estará muy reñida, por lo que le deseamos mucha suerte.

Javier Lozano Alarcón ya es parte del equipo de precampaña de José Antonio Meade

El senador Javier Lozano Alarcón se incorporó a la precampaña de José Antonio Meade Kuribreña de la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal). A invitación de Meade Kuribreña, Lozano se desempeñará como vicecoordinador de mensaje y será uno de los voceros oficiales de la precampaña.

“No hay un mexicano con mayor experiencia y resultados en la Administración Pública Federal que José Antonio Meade, que ha servido por igual en dos administraciones emanadas de partidos diferentes, siempre con el mismo compromiso y honorabilidad”, expuso Lozano Alarcón.

El legislador por Puebla informó que como vocero de la precampaña destacará el rigor técnico, la capacidad política y la sobriedad y templanza de Meade Kuribreña, que son las características que requiere el país en estos tiempos.

Con relación a su renuncia del Partido Acción Nacional (PAN), como antes lo hicieron destacados cuadros del partido blanquiazul, dijo: “Me voy decepcionado por la degradación del PAN en manos de un joven dictador que, en su obsesión por el poder, fracturó gravemente al partido.

Antes el senador por Puebla destacó las ventajas de la precandidatura del cinco veces secretario de Estado. Asimismo, enfatizó que “Me empeñaré en mostrar al público quién es ese abusivo traidor detrás de la máscara de Ricardo Anaya”, apuntó.

Deja dos muertos y cinco heridos balacera en Cancún

Dos muertos y por lo menos cinco heridos por armas de fuego dejó el ataque a un restaurante bar registrado esta noche de miércoles en una zona popular de Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida por la policía local, el ataque armado contra el restaurante “La palapa de Chuki” fue alrededor de las 8:30 de la noche, el lugar se ubica en la Avenida 20 de noviembre de la región 230, en una colonia popular de la ciudad.

Los atacantes se habrían trasladado en tres camionetas y la policía presume que también participaron sujetos que estaban en el interior de un Seat blanco y una camioneta Jeep Patriot que permanecieron estacionadas frente al lugar.

Según el parte policíaco, elementos de Seguridad Pública y la Cruz Roja confirmaron que a simple vista había dos lesionados, mientras que paramédicos de la ambulancia número 16 de la Cruz Roja confirmaron dos muertos en el lugar. De los heridos hay tres de gravedad.

Hoyanco que lleva más de dos años en el cruce de Nayarit y De las Américas, en Hermosillo

Antes que se me pase, quiero reportar un hoyo en el cruce las calles De las Américas y Nayarit, que tiene más de dos años y que las autoridades municipales no han tenido tiempo de taparlo. No es un bache, es un profundo hoyanco que en un descuido le puede causar una avería seria a cualquier vehículo…Es un problema que lleva no sé cuánto tiempo, yo llevo más de dos años sacándoles la vuelta. Vamos a ver qué respuesta tiene nuestro llamado.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

