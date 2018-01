Axel Arenas se reserva el derecho de contrademandar: abogado

El actor Axel Arenas se reserva el derecho de iniciar acciones legales en contra de las autoridades que lo acusaron injustamente del homicidio de una actriz y modelo argentina, advirtió su abogado.

En entrevista en La Primera de MVS radio que dirige Luis Cárdenas, el abogado Emilio Robles dijo que “será decisión de Axel y su familia determinar si inician acciones legales contra las autoridades”.

“El tema es que Axel nunca pudo comparecer ante el Ministerio Público, por eso todas las pruebas que presentamos ante el juez las tuvieron que corroborar en el Ministerio Público” puntualizó el abogado.

Robles abundó en su defensa: “Axel Arenas no conocía a Karen Ailén (la fallecida), no supo nada de ella hasta que se le vinculó al crimen. No había ningún elemento que los vinculara”.

Fuente: SDP noticias