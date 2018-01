Abordarán temas incómodos en El Club de Eva

Conducido por Verónica del Castillo, Andrea Cuburu, Laura G y Esmeralda Ugalde, el programa será un espacio para poner en la mesa temas “tabú” pero también ofrecerá diversión

Un programa que toque los temas tabú actuales para México y empodere a la mujer (aunque las conductoras no se consideren feministas) será estrenado en televisión abierta.

Conducido por Verónica del Castillo, Andrea Cuburu, Laura G y Esmeralda Ugalde, Club de Eva será un espacio para poner en la mesa temas incómodos, pero también ofrecerá diversión.

La producción, donde originalmente trabajarían Magda Rodríguez y su hija Andrea Escalona, se rediseñó y pretende mostrarse como algo original, diferente a lo ya conocido.

“Durante años me he sentido usada por las televisoras donde he trabajado, pero ahora yo voy a usar a la televisión”, aseguró Del Castillo, quien aprovechará el espacio para exponer su faceta como conocedora de bienestar emocional.

Los momentos que viven las conductoras, como la maternidad de Laura G, serán los que guíen los segmentos.

“Necesitamos tener una buena amiga que nos dé un buen consejo y juntas caminar”, comentó Ingrid Coronado en la presentación del programa que se estrenará el 15 de enero al mediodía a través de Azteca Uno.