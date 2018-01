Es real el castigo a la crueldad animal

Sigue sin actuar contra “camionazos”

Muestra “tablas” Secretario Particular

Se le revierten privilegio$ a $indicato$

Es real castigo contra crueldad animal…Quienes ahora sí que tendrán que pensarla más, antes de agredir a un animal, son las personas a las que les da por maltratar a cualquier perro que les cruza en el camino, después de la primer sentencia que acaban de dictar en Sonora, por el machetazo que le propinara un joven a un can llamado “Max”, de ahí que pasará un año y dos meses en prisión. De ese pelo.

En lo que es una sentenciada con la que están sentando un precedente, eso a raíz de la entrada en vigor de la reforma que se le hiciera a la Ley de Protección a los Animales para el Estado, precisamente para tipificar como delito ese tipo de violencia y crueldad, el cual por primera vez se está castigando con cárcel, como el que recibirá sin derecho a fianza Luis “N”, “El Nando”, de 19 años de edad.

De ahí que esté de más el señalar con dedo de fuego, que quien nuevamente está dando señas de no temblarle la mano para hacer valer las leyes, es el de la Fiscalía Especial estatal, Rodolfo Montes De Oca, al ser una judicialización inédita y mediante un juicio nunca antes visto, a partir de la denuncia que presentaran contra el agresor y a la que le diera curso la Agente del Ministerio Público, Martha Castro.

Ya que después de una investigación lograron fincarle una responsabilidad penal al sanguinario abusador, luego de que el pasado 24 de junio atacara con un machete al citado cachorro en la colonia San Juan, provocándole una herida expuesta de cráneo, que una vez de que fuera denunciada por la organización civil “Pata de Perro”, que encabeza Carolina Araiza, causara una indignación ciudadana. ¡Tómala!

Casi por nada es que de entrada el Juez de Control le decretara un encierro preventivo de tres meses al imputado, para después de ese enjuiciamiento resolverse que deberá permanecer tras las rejas durante catorce meses, por haber utilizado un arma, en este caso punzo cortante, de ahí que se catalogue como un éxito que se haya hecho justicia, después de que antes esas agresiones quedaban impunes. ¡Pácatelas!

Aunque lo que consideran que influyó en ese fallo, es que comprobaran que “El Nando” ya tenía antecedentes de una personalidad violenta, porque ya había incurrido en hechos similares, razón por la cual es que al haber un nuevo marco legal, procedieron en consecuencia para hacerlo pagar por ese exceso que cometiera contra una indefensa mascota canina. Ni más ni menos.

Y tan es una cultura de defensa de toda clase de especies animalera que ya está “prendiendo”, que ahora se supo que están abogando por la muerte de un tecolote que fuera sacrificado con un rifle de postas por un niño en el sector residencial de Las Provincias, ubicada al final del bulevar Colosio, para igualmente interponer la respectiva querella por ese mortal hecho. Así la insensibilidad.

Porque a decir de Araiza, era un par de tecolotes que habitaba en una cueva de esa área habitacional, de ahí que se les veía frecuentemente en las calles, y que es por lo que ya estén indagando ese suceso para también actuar, con lo que queda en claro que ahora ya están creando conciencia por la vía jurídica o las malas, después de que por las buenas no se habían podido evitar esos atentados. ¡Palos!

Sigue sin actuar contra “camionazos”…Y la triste historia de injusticia que se está volviendo a repetir una y otra vez, es en la que incurren los operadores de camiones “patito” o hechizos que se accidentan, como en esta sucediera con uno de la Línea de Autobuses Coordinados de Nayarit (ACN), que se volcara el pasado domingo en Obregón, ya que se niegan a pagarle el hospital a los lesionados.

Toda vez que de acuerdo a la versión de las autoridades de Salud, los concesionarios de esa empresa de transporte se “han hecho ojo de hormiga” y no han tenido ningún acercamiento con los hospitales en los que se atendiera a los 19 heridos de ese “camionazo”, al aflorar que únicamente se habían comprometido a otorgarles un pasaje para que llegaran a la Capital nayarita, después de venir provenientes de Tijuana.

Derivado de que los representantes de esa compañía transporteril, simplemente han evadido el hablar sobre el pago de los gastos médicos de los pasajeros, originados por ese percance que tuviera lugar en la carretera de Libramiento de Cajeme, en la zona de Fundición, después de que como siempre el chofer huyera del lugar de los hechos, a partir de como los tienen bien aleccionados. De ese tamaño.

En lo que es una indolencia que vuelve a poner en evidencia a los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la que es delegado o desligado Javier Hernández, por suponerse que en esa dependencia federal hay un departamento que en teoría se encarga de regular esa actividad, pero que por lo que se ve en la práctica sirve para maldita la cosa, por como dejan a la buena de Dios al pasaje.

Y es que hasta donde se sabe dichas unidades para transportar gente deben de contar con un seguro vigente, precisamente para responder en caso de una accidentada de esas, sobre todo las dedicadas a llevar y traer jornaleros a los campos agrícolas, por ser vehículos que siempre están en muy malas condiciones, pero al parecer a Hernández Armenta y compañía les ha seguido valiendo el dolor ajeno.

Muestra “tablas” Secretario Particular…En el que vaya que aplica aquello de que hay que cuidarse de las aguas mansas, es en el callado pero efectivo secretario particular de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, cual es el caso de Manuel Puebla, por la forma en que ayer exhibiera que es de eso que no mojan, pero ¡ahhh como empapan! Así las “tablas” que demostrara. ¡Órale!

Lo anterior por la buena impresión que el barbado de Manuel causara entre los integrantes del Grupo de Columnistas Políticos, ante los que compareciera, al dar muestras de que le entiende a la operación política, pero guardado las formas y con mucho tacto, al tener muy en claro que no se manda solo, porque si así fuera, es cuando correría el riesgo de equivocarse, y feo, como lo reconociera. ¡Qué tal!

Por el contrario Puebla dejó muy bien subrayado que es un auténtico kamikaze en la operatividad de la agenda de la “Gober”, a la que resaltó que le debe su formación polaca, sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso de sensibilización social para poder entender las necesidades de la gente, que es algo que destacó que se le da naturalito a la Ejecutiva Estatal, como es la cercanía con el pópulo. De ese vuelo.

Razón por la cual es que el colaborador más pegado a Claudia adelantara que ya está preparado para enfrentar cualquier reto, incluso electoral, de ahí que no se descartara, sino que más bien se encartara, para contender por algún cargo de elección popular, en caso de que se le den las condiciones, al confesar que como cualquiera que ande en la grilla, no solamente suspira, sino también aspira. Así el dato.

Pues de acuerdo a lo expuesto por Puebla Espinosa de los Monteros, ventiló que ya probó y le gustó, como dice la canción, lo que es la actividad legislativa, en el periodo en que la hoy primera autoridad sonorense fungiera como senadora, lo que consideró como un doctorado formativo, aunado a que le ha venido aprendiendo desde que le tocara dirigir al priísmo, cuando las perdieran de todas todas.

O séase que ese es el perfil que presenta uno de los que abre la puerta de la oficina más refrigerada del Palacio de Gobierno, quien por otro lado es un cuadro preparado, con una carrera en ingeniería industrial, pero que hoy en día estudia una licenciatura en Derecho en línea, además de una maestría, sumado a que ya tiene en su haber un par de diplomados en la universidad de Harvard. ¿Cómo la ven?

Se le revierten privilegios a sindicatos…A los que se les están revirtiendo los excesivos privilegio$ de los que siempre han gozado, es a los $indicato$ universitarios de la Universidad de Sonora (Unison), por como se llegara al grado de que el Isssteson les notificara que les cancelaría los servicios médicos, pensiones y jubilaciones a sus trabajadores, sino renovaban el convenio para el 25 de enero.

Al salir a flote que todavía se rigen por la Ley anterior de ese instituto de salud estatal, de ahí que paguen menos cuota$ que los demás afiliados, y es por lo que no alcanzan a cubrir el costo real de las prestaciones que les otorgan, lo que explica el porque tampoco los pensionan con el 100% de su sueldo, que es algo por lo que todavía se enojan y han llegado a protestar, cuando la cosa no es por igual. ¡Zaz!

Así que a raíz de esa notificada que no se había hecho pública, quien saltó al ruedo como picado de alacrán, es el líder del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Unison (Staus), Cuauhtémoc González, para amagar que no se quedarían de brazos cruzados, ante esa amenaza de suspensión, después de que las instancias de la Unison advirtieran que no cuentan con presupuesto para esa nueva conveniada.

No en balde es que ante esa revirada de los del Staus, por voz de González Valdez, de que llegarían hasta la promoción de amparos para que no los dejen sin Isssteson, porque se afectarían alrededor de 4 mil académicos y empelados sindicalizados de la Máxima Casa de Estudios, es que optaran por cancelar ese aviso, para esta misma semana llamar al diálogo a las partes involucradas. Así el estira y afloja.

