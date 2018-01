Sara Maldonado desea tener su primer hijo pronto

Sara Maldonado de 37 años de edad manifestó su deseo de convertirse en madre tras finalizar las grabaciones de la teleserie ‘Las Malcriadas’ que se transmite por TV Azteca.

“Estoy con ganas de ser madre, creo que estoy en la etapa en donde tengo que ponerme la pilas para tomar la decisión de ser madre, porque la edad ya está llevándome a pensar que está llegando el tiempo indicado”, contó la veracruzana.

A pesar de que ya lleva más de un año de relación con Manu Samsara, Maldonado confesó que tras su ruptura con Billy Rovzar, ha sido difícil encontrar el amor.

“Después de un divorcio es difícil encontrar el amor y por eso quizás no me he atrevido a ser madre, pero claro que lo busco y espero que pronto les de la noticia de que seré madre”, aseguró.

