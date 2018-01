Invierten en obras 17 millones de pesos

El alcalde de Hermosillo entregó obras de banquetización, rampas de concreto y guarniciones en la ciudad donde se invirtieron más de 17 millones de pesos.

La entrega formal se llevó a cabo en avenida Real del Arco entre Villa Hermosa y Paseo Río Sonora, frente al CRIT.

La obra consistió en la construcción de 45 mil 579 metros cuadrados de banquetas, seis mil 169 metros lineales de guarniciones y mil 158. 75 metros cuadrados de rampas para personas con discapacidad.

El presidente Municipal Manuel Ignacio Acosta dijo que continuarán realizando este tipo de obras para seguir transformando la realidad de Hermosillo y evitar que las personas transiten por las calles.

“Hoy las familias ya no andan por las calles exponiéndose a ser atropellados. A dos años y medio de gobierno tenemos una mejor ciudad, no la ideal, pero si mucho mejor que la que no entregaron, y lo importante es eso, no dejar de trabajar ni dejar de construir una mejor ciudad”, subrayó.

Durante el evento también arrancó el programa de arborización en las banquetas, donde se sembrarán más de dos mil especies endémicas para apoyar en temas de ecología en estas obras.

Por su parte, el titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Miguel Ángel Flores, dijo que estas y otras obras de infraestructura reflejan el compromiso del Gobierno Municipal de avanzar en la búsqueda de cubrir las necesidades de la ciudadanía y las personas que requieran accesos especiales para su día a día.