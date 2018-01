Interpone MFB amparo para acceder a expediente

Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, justificó su decisión de solicitar un amparo a la justicia ante la investigación de triangulación de recursos federales para financiar campañas del tricolor en 2016.

De acuerdo con el ex senador, las autoridades de Chihuahua no han garantizado certeza jurídica en las indagatorias, por lo que se vio obligado a interponer este recurso para tener acceso al expediente.

“Ante la falta de certeza jurídica es que me veo obligado a acudir a la justicia federal mediante el juicio de amparo con el principal objetivo, aunque parezca increíble, de poder acceder al expediente y así enterarme de los hechos que aparentemente se investigan a partir de declaraciones hechas por supuestos testigos beneficiados”, dijo.

Beltrones se refirió a la información que circuló el domingo sobre que podrían liberarse tres órdenes de aprehensión en su contra.

“Parece que esta época electoral, lamentablemente, da para eso y para más. Confío en que estos excesos no marquen la intensidad de la contienda política de este 2018”, señaló.

El ex diputado federal acusó al Gobierno de Chihuahua de vincularlo en las investigaciones solo con finalidades de carácter político, de cara a los comicios de julio.

“Es que precisamente es en esta época electoral, en donde es más fácil construir ficción para denostar, en donde deben hacerse respetar los derechos humanos y la fama pública”, indicó.

“No puedo permitir que las autoridades de Chihuahua cometan un deliberado daño moral a las personas, intentando obtener notoriedad política u ocultar el desastre de inseguridad que ha marcado a la presente administración”.

El priista afirmó que el amparo interpuesto ante un juez federal también busca garantizar el respeto a sus derechos que, según dijo, parecen no importarles a algunos servidores públicos en Chihuahua.