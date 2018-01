Inicia María camino a Centroamericanos

La triple medallista olímpica, María del Rosario Espinoza, regresó a los entrenamientos con la Selección Nacional de Taekwondo para volver a las competencias a mediados de año.

Sin definir si completará el ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020, la taekwondoín podría participar en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, que se celebrarán del 19 de julio al 3 de agosto.

“Si me sentí fuera de ritmo porque estuve mucho tiempo sin entrenar, así que ahora voy a empezar de menos a más y esperando tener más tono muscular, lo cual he perdido mucho. Pienso tener seis meses de preparación y después ya regresar a las competencias”, indicó Espinoza.

La taekwondoín no participa en competencias oficiales desde el Mundial de Muju, Corea, que se realizó en junio del año pasado y donde se colgó la medalla de bronce.