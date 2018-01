Deja Javier Lozano al PAN y llama “dictador” a Ricardo Anaya

El senador Javier Lozano Alarcón decidió renunciar a la militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) en el que militaba desde 2007 y acusó al aspirante presidencial, Ricardo Anaya de ser un “joven dictador” que ha retomado las peores prácticas que antes criticaban.

En un video afirma que Anaya abusó de los recursos del partido, entre ellos los spots institucionales para promover sus aspiraciones a la Presidencia de México y lamentó que en su ambición echó del partido a la candidata mejor posicionada, en este caso, Margarita Zavala, quien busca la candidatura por la vía independiente.

“Estamos ante la imposición de un joven dictador que imitando las peores prácticas que tanto criticamos en otros partidos, se replican en el PAN con absoluta candidez e impunidad”, dijo.

Agregó que “la hipocresía del partido llegó a su límite al criticar las decisiones de política pública de las que los panistas fueron participantes y hasta artífices”.

Sin embargo, aclaró “Me voy del PAN, pero no de la política ni del servicio público. Actúo con estricta congruencia con lo que soy y con lo que creo … no quiero dejar en manos de improvisados, ni demagogos, populistas irresponsables, tramposos, corruptos, traidores e inexpertos la administración pública”.

Cabe señalar que Lozano Alarcón ha sido un crítico de Ricardo Anaya y estaba en el equipo del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien recientemente declinó a favor del abanderado de la alianza Por México al Frente integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, luego de lo cual optó por dejar la militancia en el albiazul.

Lamentan gobernadora y Maloro juego sucio contra Beltrones

Un apabullante respaldo ha recibido el sonorense, Manlio Fabio Beltrones Rivera, luego de la intención de doblarlo al involucrarlo en una supuesta triangulación de recursos del gobierno de Chihuahua, al PRI que a su vez lo envió a estados en donde, en su momento, hubo elecciones.

Quienes conocen al exgobernador, exsenador, exdiputado local y federal sonorense, saben que es un hombre que no se deja amedrentar y sobre todo, conoce al dedillo los vericuetos de la administración pública, por lo que no sería fácil evidenciarlo o involucrarlo en algún acuerdo en lo oscurito porque tiene un “gran colmillo” y no se deja sorprender.

Por lo pronto Beltrones Rivera ha recibido el respaldo del propio presidente Enrique Peña Nieto, de la gobernadora Claudia Pavlovich, así como del presidente municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta, pero también de otros políticos de peso nacional.

Para la mandataria sonorense y el alcalde de esta capital es un juego sucio para dañar la imagen de su partido, el PRI.

Pero además, Pavlovich Arellano, dijo, que como abogada, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, ha incurrido en grandes excesos, sobre la situación jurídica del exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sabemos, que como a todos, llega un momento en que se acaban lo contactos y se agotan los favores, sin embargo, no creo que esa sea la situación de Beltrones Rivera, aun y cuando muchos digan que se trata de “fuego amigo” en donde el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se dejó llevar al baile y ahora no sabe qué hacer para sentarse.

La cuestión es que este intento de “levantar faldillas” muestra una vez más el tinte que tendrá este proceso electoral, en donde más que presentar propuestas y proyectos el objetivo es denostar al de enfrente, lo que en lugar de sumar, resta interés del electorado.

