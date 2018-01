‘Gullit’ en su presentación con Cruz Azul: “Vengo con la madurez y la idea de triunfar aquí”

Carlos ‘Gullit’ Peña aseguró ser un futbolista diferente al que se fue a Escocia en el verano pasado, pues en su consideración se encuentra en una etapa de madurez profesional, lo cual le ayudará a ser figura en Cruz Azul, equipo que lo sedujo gracias a su historia.

“Me motivó en venir la historia y el prestigio (del club); en lo personal y en lo futbolístico vengo con la madurez y la idea de triunfar aquí”, dijo Peña en conferencia de prensa realizada en La Noria esta mañana.

Pese a que el ‘Gullit’ ganará dos millones de pesos mensuales, el ex Chivas afirmó que la decisión de llegar a La Máquina obedece únicamente a situaciones deportivas y no económicas.

“Es una razón deportiva, en lo personal, me gustan los retos, romper los retos que me propongo. Resalto la historia que tiene este club, el prestigio y la gran oportunidad que me están dando”, agregó.

Por otro lado, destacó las cualidades de su entrenador Pedro Caixinha, quien le dio la chance de probar las mieles del balompié europeo tras llevarlo al Rangers, donde ambos terminaron saliendo por la puerta de atrás.

“Nos llevamos muy bien, lo conozco de ahora que estuve en Rangers, es una gran persona, un gran técnico, trabaja muy buen, exige al máximo y le agradezco la oportunidad”, admitió.

Respecto a sus aspiraciones mundialistas, Peña dijo que, por ahora, su mente está enfocada en ganarse un puesto en el once titular del timonel luso, hecho que le permitirá mostrarse ante Juan Carlos Osorio, técnico del Tri.

“Voy a jugar futbol hasta que las piernas me den. La oportunidad del mundial el técnico Osorio lo decidirá, yo sólo vengo a hacer las cosas bien, a estar partido a partido ganándome la titularidad”, sentenció.

Fuente: SDP noticias