Los candidatos presidenciales “no traen nada en la bola”; no convencen a nadie

Los candidatos a la presidencia de la república, no traen propuesta, puro bla, bla, bla, que no convencen a nadie. Además, el Instituto Nacional Electoral (IFE), ya basta de querer verle la cara a la ciudadanía diciendo que son precandidatos, cuando son candidaturas abiertas a la ciudadanía. Más aún cuando ya están definidos los nombres de lo que encabezarán las coaliciones, como Ricardo Anaya Cortés, (PAN, PRD y MC); Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES; José Antonio Meabe (PRI, Panal y PVEM. Además de los “independientes”.

Aplicando una frase del béisbol, los candidatos “no traen nada en la bola”, por lo que no pueden ganar votos cuando no le ofrecen nada al pueblo, nada más lo mismo de siempre, mentiras, mentiras, mentiras. López Obrador se atreve a decir que terminará con la pobreza en el país y que acabará con la corrupción, cuando es parte de ella. Anaya Cortés, por su parte, la frase más fuerte de campaña es “priistas corruptos”, cuando su partido tiene mucha cola que le pisen. Estos no son los candidatos, menos el presidente que requiere México en estos momentos.

José Antonio Meade todavía no levanta y es necesaria la asesoría de expertos en comunicación, de preferencia NO políticos, porque los podrían echar a perder…Meade tampoco trae nada en la bola, por lo que tendrá que contratar a un masajista que le componga el brazo de lanzar, porque el PRI no tiene en la banca a un relevo fuerte que lo sustituya. Las condiciones están dadas para que gane, tiene una afición firme que lo apoya, pero debe de poner algo de su parte. Hasta ahora, ninguno de los candidatos en campaña abierta convence a los ciudadanos comunes y corrientes.

Para cuando lleguen a las campañas “oficiales” los tres candidatos estarán muy desgastados y todo por culpa del IFE que autorizó las campañas anticipadas, violando la ley electoral. Aquí es donde podrían aprovechar los “independientes” para ganar simpatías y votos. Margarita Zavala, esposa del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa ya se encuentra lista para la competencia. Ya consiguió los apoyos ciudadanos que necesitaba para el registro ante el IFE.

Lo mismo que “El Bronco”, gobernador del estado de Nuevo León con licencia, que ahora quiere ser presidente de México, cuando todavía no le cumple al pueblo de NL. Ambos ya tienen todos los requisitos para registrarse como candidatos presidenciales…Otra fuga más de divisas del pueblo, como si este estuviera tan solvente. Para los políticos no existen las crisis económicas, menos la cuesta de enero, ellos siempre tienen dinero para invertirlo en campañas. Ellos gastan.

‘Congelan’ cualquier orden de aprehensión contra Beltrones

Una jueza federal concedió la suspensión provisional al exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, por lo que, de momento, queda congelada cualquier orden de aprehensión que pudiera existir en su contra luego de que el gobierno de Chihuahua lo involucrara en un presunto desvío de recursos públicos a campañas electorales.

Fue la defensa de Beltrones Rivera la que solicitó este lunes a la jueza María Dolores Núñez el incidente de suspensión, el cual se otorga y se mantendrá vigente siempre y cuando el exlegislador pague 64 mil pesos por concepto de garantía ante el juzgado federal.

Se concede a Manlio Fabio Beltrones Rivera la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que no se le prive de su libertad personal, con motivo de la orden de detención y se ejecución reclamadas; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva”, destaca el acuerdo judicial.

De acuerdo a documentos del Poder Judicial de la Federación, se destacó que se concede la suspensión provisional para el efecto de que no se determine el expediente de investigación; es decir, para que la autoridad responsable continúe con el trámite de la investigación y se abstenga de resolver lo conducente sólo respecto a Beltrones.

El lunes se confirmó que el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, tramitó ante un juzgado federal una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión que pudiera librarse en su contra.

El recurso judicial aceptado por la titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, María Dolores Núñez también es para no ser citado a declarar y tiene por objetivo tener acceso a las investigaciones que pudieran llevarse en contra.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

