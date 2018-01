Del Toro tiene 12 nominaciones a premios Bafta

“The Shape of Water” compite como mejor película, mejor director, mejor actriz, actriz secundaria, música original, fotografía, sonido, edición, diseño de producción, vestuario, guión original y efectos especiales

La película “The Shape of Water” (La forma del agua), un filme de fantasía romántica centrada en EU en 1962, encabeza la lista de los premios británicos de cine Bafta con 12 candidaturas, entre ellas a mejor película y mejor director (Guillermo del Toro).

La Academia británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta), dio a conocer hoy la lista de estos galardones, considerados los Oscar británicos, que se entregarán en una gala en el Royal Albert Hall, de Londres, el próximo 18 de febrero.

A “The Shape of Water” le siguen “Three Billboards Outside Ebbing”, “Missouri” y “The Darkest Hour”, con nueve nominaciones cada una, entre ellas a mejor filme, mientras que “Blade Runner 2049” y “Dunkirk” reciben ocho.

“The Shape of Water”, sobre el romance entre una mujer muda y una criatura marina, es candidata, además de a mejor película y mejor director, a mejor actriz (Sally Hawkins), actriz secundaria (Octavia Spencer), música original, fotografía, sonido, edición, diseño de producción, vestuario, guión original y efectos especiales.

El mexicano Guillermo Del Toro competirá en la categoría de mejor director con Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), Luca Guadagnino (Call me by your name); Christopher Nolan (Dunkirk), y Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

En esta edición, la ceremonia de entrega estará a cargo de la actriz británica Joanna Lumley, famosa por la serie “Los vengadores”, en sustitución del actor Stephen Fry.