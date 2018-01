Defienden a Manlio Fabio Beltrones

La mandataria estatal, consideró que hay excesos en caso por parte de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, mientras que el primer edil, expuso que son ataques con fines electorales

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano consideró que habido grandes excesos por parte de la Procuraduría Estatal de Chihuahua, sobre la situación jurídica en torno al ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera que es investigado por presunto desvío de recursos para campañas de su partido.

“Como abogada que soy, creo que ha habido grandes excesos de la Procuraduría estatal en el caso de Chihuahua, lamentablemente creo que se han violentado muchos procedimientos, como abogada que soy, desconozco totalmente el expediente”, expuso.

La Jefa del Ejecutivo Estatal, refirió que esta situación en torno al ex gobernador sonorense obedece a que es un año electoral y buscan desprestigiar al partido.

“Me parece que en tiempos electorales estas cosas se dan y no debería ser así. Curiosamente cuando empieza el periodo electoral es cuando empiezan todas estas cosas, si había algo que descubrir, que atacar, que se haga desde un inicio, no justo cuando empiece el año electoral”, manifestó.

Respecto a la posibilidad de que alguno de los funcionarios estatales se registre para contender por algún puesto de elección popular en el proceso electoral, al iniciar el pre registro el día 13 de enero, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dijo que son pocos los funcionarios que se han acercado para mostrar su interés por participar en la contienda electoral.

En relación al mensaje que emitió el Presidente Peña Nieto de que no habrá aumento a los impuestos este año, la Gobernadora de Sonora aplaudió esta decisión pues consideró que “el horno no está para bollitos”.

Señaló que los gobiernos deben ser más eficientes e ingeniosos y no incrementar impuestos como una solución para sacar adelante las cosas.

Buscan dañar imagen

El Presidente Municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta Gutiérrez, dijo que espera que se clarifique la investigación donde se involucra al ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones en el desvío de recursos en el estado de Chihuahua, para las campañas electorales de su partido.

El edil de Hermosillo, declaró que lamentablemente cuando inicia la época electoral es común que surjan este tipo de campañas destructivas para dañar la imagen de los políticos.

“Lo sabemos bien los hermosillenses y sonorenses, pues quienes dividieron y ensuciaron el Estado con tanta corrupción son los panistas y el Movimiento Ciudadano que son los mismos, y se encargan de seguirlo haciendo”, externó.

Acosta Gutiérrez dijo esperar que se aclare esta situación y agarre el camino de las propuestas, y no de la destrucción.