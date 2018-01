Convocan a mujeres a sumarse al Ejército

El objetivo es que las féminas tengan acceso a un trabajo digno y equitativamente remunerado; se ponen a disposición vacantes en 12 especialidades

El Ejército Mexicano está en búsqueda de mujeres sonorenses que quieran iniciar carrera militar enlistadas como efectivos para servir a la Patria.

La convocatoria se lanzó ayer y está dirigida a mexicanas de nacimiento que no hayan adquirido nacionalidad adicional y tengan entre 18 y 29 años.

Quienes deseen aplicar deberán acreditar buena conducta, y estar sana y apta, tanto clínica como sicológicamente para el servicio de las armas; deben tener estudios de preparatoria o bachillerato.

Deberán tener mínimo 1.60 metros de estatura y un índice de masa corporal menor al 25%, además no deben poseer tatuajes y perforaciones; las aspirantes deben ser solteras, no tener descendencia y no estar viviendo en concubinato.

La a vacantes

El Programa Sectorial para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional 2013-2018 señala que con el objeto de que las mujeres tengan acceso a un trabajo digno y equitativamente remunerado, se ponen a disposición vacantes en 12 especialidades.

Quienes ingresen se podrán desarrollar como oficinista, en dactiloscopia, ayudante de contabilidad, en transmisiones, cerrajería, pintura, plomería, almacenista, archivista, asistente de cirujano dentista, asistente de laboratorio y asistente social.

Informes

Las interesadas pueden acudir a las instalaciones de la Cuarta Zona Militar, ubicadas en avenida Ángel García Aburto final sin número, en la colonia Loma Linda.