Co$tarán un dineral las eleccione$…Y los que confirmaron que pareciera que están en jauja, son los del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE), cuya cabecilla es Guadalupe Taddei Zavala, luego de que acaban de oficializar que la organización de las próximas elecciones locales del 2018 costarán ¡¡$464 millones de pesos!!, o séase, un “caón” dineral. De ese pelo.

Pero con todo y ese es un lanón que se va a las urnas o mejor dicho a la basura, cabe aclarar que la metalizada de Taddei Zavala todavía había pedido más, pues la propuesta que presentó era por $494 millones 878 mil 543 pesos, pero el Poder Ejecutivo le cambió la pichada o le modificó la millonada antes mencionada, que es como la incluyó en la Ley de Ingreso que enviara al Congreso del Estado. ¡Zaz!

Sin embargo y aún y cuando le bajarán unos milloncitos, pero el sentir de las mayorías es que se trata de un despilfarro electorero, que cada tres años hacen con cargo a los dineros públicos, empezando por los insultantes sueldazos que perciben los consejeros electorales, como el de La Lupe Taddei, quien recibe una mesada de más de $120 mil “del águila”, más compensaciones por estas fechas. ¡Tómala!

Si se parte que la tajada presupuestal y electoral que les asignarán a los diez partidos políticos que participarán en esa contienda, apenas y será de $30 millones 322 mil 228 pesos para gastos de campaña, ante eso se concluye que más de $430 millones de pesos son los que se destinarán para la operación del IEE, lo que exhibe que simplemente no tienen llenadera y no es para menos.

Ante lo que no queda más que apuntillar, lo caro que le saldrá a la ciudadanía el elegir a los mil 292 cargos que estarán en juego, correspondientes a las planillas completas de los 72 municipios, entre alcaldes, regidores y síndicos; y a las 21 diputaciones, de ahí el porque se diga que no hay votaciones más “cariñosas” que las mexicanas, y para prueba está ese botón. ¿Qué no?

Pues en tanto que la población nomás no sale de la crisis económica, lo que es a los órganos electorales les siguen repartiendo cachata a manos llenas o como si sobrara, mientras que al ciudadano común y corriente con trabajos le alcanza para comprar huevos, tortillas y frijoles, por de a cómo se han disparado los precios de las gasolinas y el gas, que están por las nubes, mientras que el sueldo sigue por los suelos.

De ahí el porque la gente ya no crea en esos procesos, por al final ser la misma gata o gato, pero revolcado, al nomás cambiarse de colores partidistas, por en su momento todos prometer el cielo y las estrellas, para resolver los grandes problemas, pero a la postre terminan siendo más de los mismo, de ahí la percepción que hay, de qué pa´ que tanto gasto, por lo que lástima dispendio. ¡Pácatelas!

Aunque será el sereno, pero a los que les tocará un mayor presupuesto es al PAN con $9 millones 568 mil 52 pesos; seguido del PRI y Panal con $9 millones 252 mil 415 y $2 millones 387 mil 936; y de ahí Movimiento Ciudadano con 2 millones 307 mil 594; PRD con 2 millones 274 mil 677 y Morena con 2 millones 75 mil 775; y con 606 mil 445 pesos cada uno el PT, PVEM, Encuentro Social y el MAS.

Sigue siendo distinguida la “Gober”…Quien se sigue probando que continúa siendo distinguida más allá de la frontera, y por propios y extraños, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, como lo confirma el que esta vez ayer acudiera como invitada especial al informe de gobierno de su homólogo de Arizona, Doug Ducey, lo que es un reflejo de que en esos internacionales niveles anda. Ni más ni menos.

Casi por nada es que está de más el señalar que Claudia de esa forma está iniciando con el pie derecho el 2018, si se analiza que a ese acto asistió convidada con esa etiqueta, sólo junto con la esposa del grillo senador republicano arizonense, John Mcain, que son de esos que “se cuecen aparte”, en lo que tiene que ver con la política del “otro lado”, lo que pone de manifiesto la deferencia que tuviera Ducey con ella.

Eso por ser bien sabido que en la polaca la forma es fondo, de ahí que esa invitación para la Mandataria sonorense, si que corrobora que la relación entre ambas Entidades binacionales va viento en popa, ya que a querer y no, pero le abona a la estrategia de fortalecer la ya bautizada como Magaregión Sonora-Arizona, que con esas distinciones sí que está en vías de consolidación. ¿Cómo la ven?

No en balde es que Pavlovich destacara en su mensaje, el como en las gestiones que les ha tocado encabezar han restablecido las buenas relaciones como nunca antes, lo que en el corto plazo les ha generado beneficios a los dos Estados, pero sobre todo en materia económica, por como se han promovido o “vendido” ante el mundo como uno solo, al impulsar sus fortalezas conjuntamente.

De tal manera que con esa cercanía que una vez más se evidenciara, queda más que demostrada la buena química que hay entre Pavlovich Arellano y Ducey, según se deduce de ese nuevo y enésimo encuentro, por ser de esos que traen positivas consecuencias, y si no habrá que dejárselo al tiempo. De ese vuelo.

Descarta Alcalde buscar otro “hueso”…El que ya mandó a decir que no le busquen tres pies al gato, y en su caso tampoco perfil de candidato, es el alcalde Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, al aclarar las dudas que había, en torno a sus aspiraciones políticas, eso a raíz de que se le había mencionado como posible prospecto para la candidatura al Senado. De ese tamaño.

Ya que al ser abordado a boca de jarro, al término de la ceremonia del Día del Policía, en la que entregara reconocimientos a los agentes más destacados, ahí el “presimun” priísta no tuvo empacho en reconocer, que efectivamente en diciembre le habían preguntado que si buscaría la senaduría, y respondió que sí, al contestar: “Órale, me interesa, y sí que le pegamos duro”, pero a las fritangas de la cenaduría Yánez.

Toda vez que como a buen entendedor pocas palabras, es obvio que de esa forma tan anecdotaria, es como Acosta Gutiérrez coloquialmente terminara descartándose para ese cargo político, al afirmar que está abocado “al cien” en terminar su periodo como Presidente Municipal, con lo que también dejara en claro, que por otro lado igualmente desechó la posibilidad de pretender la reelección. Así el dato.

Así estuvo la definición polaca del “Maloro” Acosta, con la que acabó con las especulaciones respecto a su futuro inmediato, incertidumbre que había sido aprovechada por los clásicos “amarra navajas” que nunca faltan o más bien sobran, lo que lleva a pensar que eso le permitirá gobernar esta Ciudad del Sol con menos presión y más porque ha tenido que estar yendo a chequeos médicos a EU, como el de ayer.

Luego entonces ante ese descarte de Manuel Ignacio, al que se le ve como uno de los más perfilados para senador, es al coordinador de los legisladores tricolores en la Cámara de Diputados, como es Epifanio “Pano” Salido, que es de los cuadros políticos que consideran que más ha crecido, aún y cuando es una disputa que todavía continúa en el aire, de ahí que habrá que esperar para ver qué clase de humo sale.

Mejorado y ampliado el FAOT 2018…Ahora si que de acuerdo a lo anunciado, el que estará mejorado y ampliado, es lo que será el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2018, que se realizará del 19 al 27 del presente mes de enero, según lo ventilado por el director del Instituto Sonorense de Cultura de Sonora (ISC), Mario Welfo Álvarez Beltrán, por lo que así estará la mejoría. ¡Qué tal!

Porque en base a lo adelantado por Álvarez, en esta ocasión ese evento artístico y cultural que se lleva a cabo en el Pueblo Mágico de Álamos, ahora contará con subsedes en Todos Santos, Baja California Sur, Ciudad de México, Arizona, y por primera vez en Monterrey, Nuevo León, que se sumarán a las de Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Nacozari de García, Nogales y Puerto Peñasco.

Esa es la expansión que tendrá ese magno espectáculo del FAOT 2018, en el que invertirán más de $20 millones de pesos, con una aportación de una cuarta parte o casi $5 millones patrocinados por la iniciativa privada, para montar una cartelera de primerísima calidad, con más de 160 propuestas artísticas y culturales, de las cuales 83 contemplan que sean conciertos. Así el acierto.

No obstante y que para la 34 edición de esa festividad también apoquinará o aportará su parte la Federación, vía el Fondo Regional para la Cultura y las Artes, a la que se le agregará la que pondrá Alas y Raíces Sonora, así como el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, e igualmente del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, entre otros, para hacer posible esa “polla”.

Con lo que habrá variedades para todas las edades, es decir, para chicos y grandes, aunque el sábado 20 es cuando entregarán la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2018 a la reconocida soprano mexicana, Rebeca Olvera, en una ceremonia que tendrá lugar en el Palacio Municipal alamense, previo al recitan en el que estará acompañada por la Orquesta Filarmónica de Sonora. ¡Órale!

