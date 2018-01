Rita Ora y Liam Payne el tema de ‘Cincuenta sombras liberadas’

La película Cincuenta sombras liberadas (Fifty Shades Freed) llegará a la gran pantalla el próximo 9 de febrero, tan sólo unos días antes de San Valentín. Y como adelanto a la velada romántica, Rita Ora y Liam Payne acaban de lanzar la canción oficial de la tercera entrega de la saga, basada en la trilogía de E.L. James, For You.

La canción publicada por Rita y Liam en sus redes sociales, lleva como título For You y, como no podía se de otra manera, su letra es toda una declaración de intenciones:

“He estado esperando toda una vida por ti. He estado rompiendo una vida entera por ti. No estaba buscando amor hasta que te encontré”.

El dúo ya había anunciado su colaboración con Cincuenta sombras liberadas y por fin han hecho pública la canción. For You marcará el final de la trilogía tomando el relevo del Love me like you, de Ellie Goulding y I don’t wanna live forever, de Zayn Malik y Taylor Swift.

Cincuenta sombras liberadas traerá una boda, muchos lujos y, por supuesto, la pasión desenfrenada entre Christian Grey (Jamie Dornan) y Anastasia (Dakota Johnson).

Completan el reparto del filme dirigido por James Foley, Kim Basinger como Elena Lincoln; Eric Johnson dando vida al oscuro Jack Hyde; Luke Grimes que interpreta a Elliot Grey; Rita Ora que dará vida a Mia Grey; Victor Rasuk como José; Eloise Mumford que encarna a Kate Kavanagh y Max Martini como Taylor.