Polvo de Estrellas saltó del ring para actuar junto a Gomita

Polvo de Estrellas de 36 años, decidió extender su talento de los cuadriláteros a las tarimas de teatro y enamorar al público con su habilidad.

El luchador exótico es Sor Inés uno de los personajes principales en la obra ‘Las Locuras del Tenorio’, compartiendo escenario junto a Gomita.

“Lo más difícil es aprenderse los diálogos, pero luego aprendes a improvisar, algo que también es común en la lucha libre. Así que hay cosas similares y en ambas se requiere prácticamente lo mismo con sus debidas proporciones”, explicó.

Explicó que ha encontrado grandes amigos como Gomita, con quien se ha adaptado muy bien al momento de actuar, pues ella lo ha ayudado mucho.

“Se me han olvidado mis diálogos ya en el transcurso de la obra, pero mis compañeros como Gomita me han enseñado a improvisar y eso me ha ayudado bastante. Ella me va guiando cuando algo se me olvida”, expresó el luchador.

Fuente: SDP noticias