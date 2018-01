Podrás utilizar música de Sony Music en videos de Facebook

El portal Bloomberg reportó este lunes que Facebook y Sony/ATV Music Publishing han firmado un acuerdo para permitir que los usuarios de la plataforma social utilicen el catalogo de canciones de la firma discográfica en los videos que publiquen, sin violar así los derechos de autor correspondientes.

La empresa fundada por Mark Zuckerberg llegó a un acuerdo de licencia similar en diciembre pasado con Universal Music Group (UMG), lo que en ese momento aseguraron que les permitiría desarrollar ciertos “productos basados ​​en la música”, pero sin especificar cuáles.

“La lista contemporánea de Sony / ATV incluye a The Chainsmokers, Drake, Pink, Ed Sheeran, Sia, Sam Smith, Taylor Swift, Kanye West y Pharrell Williams, mientras que también representa las canciones de leyendas como The Beatles, Leonard Cohen, Bob Dylan, Michael Jackson, Carole King and Queen”, dijo la firma en un comunicado.

Estos acuerdos son vistos por las disqueras y artistas como un gran paso para combatir los problemas de infracción de derechos de autor a través de la plataforma, permitiendo a los artistas obtener regalías por las publicaciones que contienen su música en Facebook e Instagram.

Fuente: SDP noticias