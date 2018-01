Evalúa Oprah campaña presidencial

Señalan que el discurso en la entrega de los Globos de Oro del domingo anterior fue más allá del solo empoderamiento de la mujer

Oprah ¿para Presidente? El discurso de Oprah Winfrey en la entrega de los Globos de Oro del domingo anterior fue más allá del solo empoderamiento de la mujer.

De acuerdo con CNN, dos allegados a la estrella hollywoodense, quienes prefirieron guardar el anonimato, dieron a conocer las intenciones presidenciales de la conductora.

Las pláticas tienen varios meses y ella aún no ha tomado una decisión; la carrera demócrata para la presidencia del 2020 iniciaría, de acuerdo con expertos, en el segundo semestre de 2018.

Durante su discurso de agradecimiento por el premio Cecil B. DeMille, que le fue entregado en los Globos de Oro, Winfrey dio un respaldo al movimiento “Me Too” y levantó la voz en nombre de las mujeres acosadas y violentadas, particularmente en la industria en Hollywood.

“Hablar y decir la verdad es la herramienta más poderosa que tenemos todos. Me declaro inspirada y orgullosa por las mujeres que se han sentido empoderadas para hablar de sus experiencias.

“Tenemos por delante un nuevo día y cuando finalmente amanezca ese nuevo día será gracias a muchas mujeres, muchas de las cuales están en esta sala, y muchos magníficos hombres que van a luchar unidos para garantizar que se llegue el momento en el que nadie tenga que decir, nunca más, ‘yo también’”.

Al menos en redes sociales, el apoyo a la conductora sería avasallador. Tan sólo este domingo el hashtag #Oprah2020 cobró fuerza, incluso con famosos como John Stamos, Sarah Silverman y Janelle Monáe.

Stedman Graham, pareja sentimental de Winfrey, no descartó la idea cuando Los Angeles Times lo cuestionó.

“Depende de la gente. Desde luego, ella lo haría”, comentó Graham.