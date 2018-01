Serán muy competidas las próximas elecciones en Sonora; no existen seguros ganadores

Nada más falta la ratificación de su jefa para que el secretario de Educación y Cultura, Ernesto De Lucas Hopkins, presente su renuncia para buscar la candidatura del PRI a la Presidencia Municipal de Hermosillo. Ayer no quiso hablar sobre el tema, pero tampoco dijo que no lo haría. Al menos que de última hora la hayan “bajado del tren de la revolución”. Usted, como yo, saben que en política todo puede suceder, ahora estás y mañana no. En la SEC hay mucho por hacer todavía.

Es que los partidos están en espera de saber quiénes serán los candidatos para después “abrirse”. Por ejemplo, si el PRI dice que “El Pato”, el PAN “destapará” a uno que le pueda ganar, lo mismo harán las otras fuerzas políticas. Lo mismo pasará si el PAN se abre primero. Todo es cuestión de estrategias. Los partidos no han dicho nada todavía, todo lo que se dice es de acuerdo a “tips”, comentarios de mesa de café y rumores…Los candidatos ya están listos, faltan los destapes.

Grupos de panistas se inclinan por la candidatura de Javier Neblina y, otros, por la de Héctor Larios. Sin duda, dos buenos posibles candidatos que podrían ganar la elección, al igual que De Lucas, mejor conocido como “El Pato de Lucas”. Lo que sea de cada quién, en Hermosillo los partidos políticos no tendrán problemas por falta de candidatos, todos tienen para escoger. A como está la situación, en Hermosillo, Sonora y México, las elecciones serán muy competidas.

Presenta Ernesto De Lucas Estrategia Planea 2018 para elevar aprendizaje de alumnos

La Secretaría de Educación y Cultura, Ernesto De Lucas Hopkins, puso en marcha la Estrategia PLANEA 2018, para que Sonora deje los últimos lugares de aprovechamiento académico en Lenguaje y Comunicación, así como Matemáticas.

Señaló que ya cuentan con los resultados de la evaluación diagnóstica que se aplicó a más de 48 mil alumnos de sexto grado de Primaria en diciembre pasado, y con base en ellos se fortalecerán sus habilidades y competencias de manera previa a la implementación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), los días 12 y 13 de junio.

“La evaluación en junio se aplicará a 48 mil alumnos de sexto grado de primaria, es decir, al cien por ciento de los alumnos que actualmente están cursando este grado de nivel primaria en los 72 municipios y en todas las escuelas públicas y privadas”, reiteró.

El Secretario de Educación y Cultura agregó que, en el tiempo de preparación rumbo a la implementación de PLANEA 2018, se reforzará el aprendizaje en Lenguaje y Comunicación (Español) y Matemáticas, ya que son la base del aprendizaje en general.

Añadió que en este proceso de preparación, es fundamental la participación de los padres de familia, quienes deben estar al pendiente de que sus hijos realicen las actividades que se estipulan en el material didáctico que recibirán de forma gratuita.

Falsas, acusaciones del Gobierno de Chihuahua: Beltrones

El exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, acusó al gobierno de Chihuahua de pretender involucrarlo en hechos que desconoce y le resultan ajenos.

No tengo noticia alguna más las que he leído en algunos medios de comunicación, versiones, por cierto, muy alejadas de la realidad…. Parece que esta época electoral, lamentablemente, da para eso y para más. Confío en que esos excesos no marquen la intensidad de la contienda política de este 2018”, aseveró a través de una carta dirigida a la opinión pública.

Sostuvo que es precisamente en época electoral en donde “es más fácil construir ficción para denostar”.

No puedo permitir que las autoridades del Estado de Chihuahua cometan un deliberado daño moral a las personas, intentando obtener notoriedad política u ocultar el desastre de inseguridad que ha marcado a la presente administración”, sentenció. Beltrones señaló que no permitirá que le construyan falsas acusaciones a partir de mentiras y filtraciones.

Ante la falta de certeza jurídica que deberían garantizar los operadores jurídicos del Estado de Chihuahua en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde deben privilegiarse los principios de estricto apego a la ley y de presunción de inocencia.

Por tal motivo, me veo obligado a acudir a la justicia federal mediante el juicio de amparo con el principal objetivo, aunque parezca increíble, de poder acceder al expediente y así enterarme de los hechos que aparentemente se investigan a partir de declaraciones hechas por supuestos testigos beneficiados, y en su caso, hacer respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales, por cierto, parecen no importarle a algunos servidores públicos en aquel Estado”, manifestó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

