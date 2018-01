CES 2018: ‘e‐Palette’, el nuevo concepto de un vehículo autónomo de Toyota

Como parte de las presentaciones del Consumer Electronics Show que se lleva a cabo esta semana en Las Vegas, Toyota Motor Corp presentó el concepto de un vehículo eléctrico que permitiría trasladar tanto pasajeros como paquetes de forma autónoma, teniendo por objetivo cubrir las necesidades de transporte para empresas que necesitan servicios en conjunto.

La fabricante automotriz comentó que el vehículo estará disponible en tres tamaños: autobús, camioneta para traslados y un modelo más pequeño que pueda cruzar por caminos más estrechos.

El concepto del vehículo ‘e-Pallet’ de Toyota que se dio a conocer durante una conferencia de prensa en CES International. (AP Photo/Jae C. Hong)

Toyota espera comenzar las pruebas del vehículo a partir del 2020 en varias regiones del mundo, incluyendo los Estados Unidos, apoyados por compañías como Amazon.com Inc, la china Didi Chuxing Technology Co, Pizza Hut, Mazda Motor Corp y Uber Technologies Inc.

Siendo la segunda fabricante de autos del mundo, la compañía japonesa ingresó tarde a la carrera por desarrollar vehículos autónomos, por lo que ha comprometido una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos (1,000 millones de dólares) hasta el 2020 para desarrollar un sistema de avanzado de inteligencia artificial para esta tecnología.

Dicho sistema contará con una interfaz de control abierta, lo que permitirá a otras compañías instalar sus propios sistemas de conducción autónoma, teniendo a la tecnología llamada “guardian” como red de seguridad.

Fuente: SDP noticias