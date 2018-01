Impulsan programas de planificación familiar

Para apoyar en la planificación familiar, el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (Himes) orienta a las mujeres sobre métodos anticonceptivos.

La jefa del Servicio de Obstetricia de Himes, Viridiana Quintero Reyna, comentó que cuentan con el programa Anticoncepción Post Evento Obstétrico (APEO) en el cual, según el perfil de la mujer, se le sugieren métodos anticonceptivos a través del Consultorio de Planificación Familiar.

Explicó que el programa consta de tres tipos de anticonceptivos, con los cuales el médico puede cerciorarse de que la paciente lo está portando; el Dispositivo Intrauterino (DIU), la Salpingoclasia Bilateral y el Implante Subdérmico.

Quintero Reyna subrayó que el método más solicitado por las mujeres es el DIU y que se han tenido buenos resultados con el programa. El 55% de las pacientes que dan a luz a su bebé en el HIMES aceptan la colocación del método anticonceptivo.

“En planificación familiar, a las pacientes ya puérperas, es decir, que ya tuvieron su evento obstétrico, se canalizan ahí para que las vuelvan a orientar sobre métodos anticonceptivo si cuando se dieron de alta no se les puso alguno”, apuntó.

La Ginecobstetra resaltó que desde el control prenatal se le brinda orientación de planificación familiar a la paciente, para que decida sobre cuál método elegirá al momento de que nazca su bebé.

“Empieza desde la consulta en su control prenatal, sigue cuando llegan a su evento obstétrico a parir o tener cesárea. En el área de labor firma una hoja de consentimiento del método a aplicarles y si no lo quieren, cuando están en piso reciben la visita del personal del área de Planificación Familiar para volverles a dar información”, comentó.

La especialista agregó que el método que se les sugiere a la pacientes es según su perfil, número de embarazos, edad, si han tenido embarazos de riesgo o si sufren de alguna enfermedad como diabetes o hipertensión.

“A las que no aceptan estos métodos se les sugieren otros que no están en el programa de APEO como pastillas anticonceptivas e inyecciones”, aclaró.

Además recomendó a las mujeres informarse sobre los métodos anticonceptivos que existen, y utilizarlos si no está en sus planes comenzar una familia, así como a quienes acaban de dar a luz.