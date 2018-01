Charros empata serie y avanza de rebote ante Tomateros

El lanzador David Reyes hizo una extraordinaria labor en cinco entradas en las que no permitió hit para finalmente imponerse 2-0

David Reyes lanzó y no permitió hit en 5 entradas, mientras que Japhet Amador y Jabari Blash batearon en solitario sendos cuadrangulares, para que Charros le ganara 2-0 a Tomateros y empatara la serie a 3-3.

Pese a que aún no se define este duelo de Repesca, Jalisco y Culiacán están en Semifinales gracias al triunfo de Águilas de Mexicali por 10-1 sobre Venados de Mazatlán.

Reyes se presentó de nuevo ante los sinaloenses y en Culiacán e hizo valer el por qué lo eligieron para reforzar el pitcheo charro.

El pitcher derecho retiró las primeras tres entradas en orden y fue hasta en la cuarta que tuvo su primer problema desde la loma.

Con un out, le dio base por bolas a Rico Noel y Sebastián Elizalde, pero salió del atoradero con ponche a Joey Meneses y rola de Andy Wilkins.

En la quinta, un error de Amadeo Zazueta permitió que Ronnier Mustelier llegara hasta la segunda base y Alfredo Amezaga negoció pasaporte. De nuevo tenía corredores en las almohadillas y de igual forma supo salir del contratiempo con chocolate a Alí Solís y batazo al central de Justin Greene.

Charros se puso en ventaja en la alta del cuarto capítulo con solitario cuadrangular de Japhet Amador, quien llegó a 4 vuelacercas en la serie ante Culiacán y a 3 juegos seguidos con jonrón.

Reyes salió para el sexto episodio y entró al relevo Manuel Flores, a quien le rompieron el sin hit luego del imparable de Rico Noel.

Sergio Romo entró para la octava y el bateador emergente Maxwell León le pisó la tercera base tras robarse la intermedia y un error en el tiro de Gabriel Gutiérrez, pero colgó el cero con ponche a Sebastián Elizalde.

El séptimo juego será hoy a a las 20:30 horas y Jalisco enviará a la loma a William Oliver, mientras que Culiacán enviará a Édgar González.