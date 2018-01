Recomiendan cuidados ante Influenza

La Influenza es una enfermedad aguda de las vías respiratorias, curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios en casa.

El director General del Instituto, Enrique Claussen, destacó que la aplicación de la vacuna contra la influenza se realiza en clínicas y módulos de Isssteson en el estado.

“Esta enfermedad es fácil de transmitirse, por eso es importante que cuando tosemos o estornudamos cubrirnos la boca y la nariz; además los síntomas son varios, fiebre, tos y dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de articulaciones y muchos más”, expresó.

La influenza también se contagia al compartir utensilios o alimentos de una persona enferma; o al saludar de mano, beso o abrazo a una persona enferma de una infección respiratoria.

Otra forma de transmisión es a través del contacto con superficies previamente contaminadas, como las manos, mesas, teclados de computadora, mouse, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas.

“Es importante acudir al médico cuando tengamos algunos de sus síntomas, no lo dejemos pasar, además el llamado es a vacunarse, dejar atrás los mitos que si te vas a enfermar con la vacuna y todo lo que se dice”, dijo.

En menores de cinco años de edad la irritabilidad es un signo que sustituye al dolor de cabeza. En personas mayores de 65 años no necesariamente se presenta fiebre.

“Los médicos son claros con las indicaciones, como no automedicarse porque solamente se retrasa la aparición de síntomas, dificultando el diagnóstico, además de que los antibióticos no combaten el virus de la influenza”, apuntó el director General del Isssteson.