Pop urbano: Alaya, una propuesta cautivadora

En un género musical mayoritariamente dominado por hombres, el pop urbano, la cantante venezolana Alaya pone de manifiesto su propuesta a través del tema Bling Bling, que hasta ayer por la tarde ha cautivado a cinco millones 645 mil 360 espectadores en su exposición en YouTube.

Con tal cifra es como Alaya inicia 2018, generando expectativas ante los seguidores del género y dejando un precedente para lo que será su primer material discográfico.

“Bling Bling salió porque una amiga nos estaba contando que su novio, un chico famoso, quería que dejara todo y se fuera con él de gira. Ella estaba muy frustrada porque no quería dejar nada, es una mujer independiente. Mientras me platicaba eso, me acordé que tenía un track al que le iba muy bien y me pregunté ¿qué haría Alaya en este caso? La respuesta fue este tema”, explicó vía telefónica a Excélsior.

Alaya — quien tiene como influencias musicales a Michael Jackson, Madonna y Jennifer Lopez, entre otras, así como algunos exponentes de la música urbana: Daddy Yankee y J. Balvin — señaló que su propuesta musical representa diferentes culturas.

“Mi papá es griego, nació en Egipto, pero mi mamá es italiana. Yo crecí en Venezuela, pero con todas estas historias y eso se ve representado en mi música. Me gusta hablar de temas que por lo general no se escuchan en la radio, en la que oímos canciones más románticas; Bling Bling es diferente”, dijo la radicada entre Los Ángeles y Miami, Estados Unidos.

El siguiente paso tras este sencillo es la planeación de un álbum que tiene previsto salga a finales de 2018. El disco tendrá diferentes temáticas en sus letras, muchas de ellas personales, y combinará reggaetón con pop y otros ritmos.

“No hay ahorita muchas figuras femeninas en el mercado y creo que eso va a cambiar. Mi idea es también defender a la mujer en la música. No comparto que se nos denigre, por eso no escucho ese tipo de canciones, aunque como artista respeto la opinión que cada quien tiene.

“En 2017 firmaron a muchas mujeres, así que creo que 2018 será el año de la mujer en este género. El disco será arriesgado, nuevo, sé que a mucha gente les gustará o les provocará una reacción”, afirmó.

La joven destacó que le interesa el público mexicano, pues forma parte del mercado latino al que desea llegar y con el que se identifica.