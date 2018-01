Maestros de Sonora ganan concurso de Lego

Los docentes de Hermosillo y Cajeme recibirán capacitación en robótica en Dinamarca

Maestras y maestros sonorenses continúan dando muestra de su calidad y poder de innovación en las propias aulas, prueba de ello es que dos docentes fueron seleccionados entre los ganadores de la convocatoria nacional del programa nacional Participa de Lego Education y Aprende MX, anunció el Secretario de Educación y Cultura (SEC).

Ernesto De Lucas Hopkins felicitó a la maestra Norma Alicia Carvallo Domínguez, docente de la asignatura de Matemáticas en la escuela secundaria No. 5 “José Vasconcelos”, de Hermosillo y al profesor Gustavo Romero Ruiz, docente de la secundaria General No. 5 “Faustino Félix Serna” de Cajeme, ganadores a nivel nacional en dicho programa.

Carvallo Domínguez presentó un proyecto encaminado al uso de la tecnología en las clases de Matemáticas, mientras que Romero Ruiz se inscribió dentro de la categoría de proyecto innovador con la propuesta “Muros con Geometría”, que consiste en enseñar diferentes técnicas de dibujo utilizando instrumentos geométricos.

De Lucas Hopkins señaló que es tan solo una muestra del gran talento que tienen los maestros y maestras de Sonora, que cada día se esfuerzan para que sus estudiantes desarrollen habilidades para la vida.

Carvallo Domínguez manifestó que es una satisfacción estar entre los mejores proyectos en México, pero sobre todo, dijo, es gratificante a nivel institucional, ya que el centro educativo recibirá un paquete Lego EV3, que consiste en un robot para fines didácticos.

“Analicé la convocatoria y me llamó la atención la categoría sobre estrategias didácticas utilizando tecnología, me puse a investigar y presenté mi propuesta sobre el cálculo de áreas algebraicas usando la tecnología”, precisó.

La maestra adelantó que habrá de recibir una capacitación especial para dominar el manejo del equipo de robótica y en una fecha por confirmarse acudirá a Copenhague, Dinamarca, para presentar los objetivos de su propuesta.

Por su parte, Gustavo Romero Ruiz, quien imparte la asignatura de Dibujo Técnico en la secundaria General No. 5 “Faustino Félix Serna” de Ciudad Obregón, explicó que el proyecto formó parte de la categoría sin uso de tecnología, pero fue seleccionado a nivel nacional, por el impacto que puede alcanzar en una comunidad escolar.

“Mi proyecto se llama Muros con Geometría y consiste en enseñar diferentes técnicas de dibujo utilizando instrumentos geométricos, de manera que se generan mosaicos y son reproducidos en forma de mural en áreas vandalizadas, cambiando así el contexto. Por este proyecto también habremos de recibir un robot didáctico”, enfatizó.