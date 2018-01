Esto es lo que un juguete con plomo provoca en tus hijos

Con motivo de la próxima llegada de los Reyes Magos en México, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla recomendaron evitar regalar juguetes con plomo a los niños.

Yara Soriano Hernández, dermatóloga pediatra del IMSS en Puebla, mencionó que la exposición constante al plomo ocasiona cambios de comportamiento, agresividad, dificultad en el aprendizaje, crisis convulsivas, dolor abdominal y problemas gastrointestinales.

En entrevista, refirió que los juguetes provenientes de los países de Asia son los que contienen mayor cantidad de dicho metal.

Con la llegada de los Reyes Magos, y debido a que en esta temporada circula una gran cantidad de juguetes de diversos materiales, recomendó no adquirir artículos con plomo ya que esto trae consecuencias en la salud de los niños afectando el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso.

Soriano Hernández explicó que los niños menores de 5 años son los más vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, por las fases propias de la edad, pues se llevan todo a la boca y pueden adquirir la intoxicación más fácil.

Agregó que la infección puede trasmitirse vía oral, cutánea o vía respiratoria, y son las formas más frecuentes con las cuales se pueden infectar el menor.

La experta detalló que cuanto mayor es el nivel de exposición a este metal, aumentan la diversidad y la gravedad de los síntomas, que en este caso pueden ser tres.

El primero es cuando la intoxicación es aguda; el niño empieza a tener problemas en el estado de alerta, presenta convulsiones y cuando llega a ser crónica, el síntoma principal puede ser anemia.

En el segundo, el plomo se fija en las células (eritrocitos) de tal manera que lo llevan al cerebro, lo que ocasiona cambios de comportamiento, agresividad, dificultad en el aprendizaje o en su defecto crisis convulsivas, dolor abdominal y síntomas gastrointestinales.

La última es cuando el plomo ya recorrió todo el torrente circulatorio y abarca los órganos como el corazón o riñón, también puede almacenarse en los huesos y en los dientes, detalló la especialista.

Por ello, recomendó evitar productos pintados a mano, como los soldaditos o carritos; “cabe mencionar que marcas comerciales reconocidas han tenido que retirar del mercado sus juguetes porque su pintura estuvo contaminada con plomo y varios niños salieron intoxicados”.

Pidió a los Reyes Magos es no adquirir juguetes que carecen de etiquetas informativas, que no contengan medidas de precaución o que no garanticen la calidad del producto adquirido.

Los juguetes que se pueden enlistar y que contienen una gran cantidad de ese mental son los provenientes de los países de Asia, normalmente son baratos, pero no pasan por un control de calidad, comentó.

Por ello, pidió a los Reyes Magos no adquirir juguetes o productos de dudosa procedencia o aquellos que se comercializan en el mercado informal, ya que no es buena opción y ponen en riesgo la salud de los pequeños.

Por último, Soriano Hernández hizo un llamado a la población en general a cuidar a la naturaleza, no tirar las pilas a la basura, fomentar la cultura de llevarlas a un expendio o lugar donde las almacenen, ya que de no ser así la tierra y el agua se contaminan.