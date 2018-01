El PAN no apoyará posible candidatura de Ángel Aguirre

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, aseguró este viernes que no darán su apoyo al ex gobernador guerrerense Ángel Aguirre en caso de que consiga la candidatura a una diputación federal.

El panista declaró lo anterior luego de que el polémico ex-mandatario, quien renunció a su cargo tras la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa en 2014, se inscribiera en el proceso interno para llegar a la cámara baja abanderando a la coalición Por México al Frente, formada por el PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Zepeda Vidales explicó que la convocatoria estaba abierta a la ciudadanía y por eso no le se pudo negar la inscripción, pero duda que se quede con la candidatura y, en todo caso, el PAN no lo apoyará.

“Una persona se puede registrar en una convocatoria que incluye a militantes ciudadanos, no se lo puedes impedir, pero es distinto a que logre ser el candidato”, explicó.

Finalmente, confió en que el PRD no entregue la candidatura a Aguirre Rivero. “Respetamos que cada partido tiene que llevar sus procesos; pero también digo, sin sacarle la vuelta al tema, que no estamos de acuerdo con esa posibilidad y esperamos que eso no suceda”.

Fuente: SDP noticias