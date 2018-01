Descartan a “El Titán” como refuerzo de los Charros

David González, padre del pelotero de Grandes Ligas, dejó en claro que el primera base no jugará con Jalisco ni en ninguna liga mexicana

Antes de comenzar la segunda vuelta de la actual temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, corrió el rumor de que Adrián González reforzaría a los Charros de Jalisco por el resto de la campaña.

Dicha versión fue rechazada por la directiva y David González, padre del pelotero de Grandes Ligas, dejó en claro que el primera base no jugará con Jalisco ni en ninguna liga mexicana.

“No hay esa posibilidad. Édgar está aquí (Vicepresidente con Charros), pero nunca hablaron de esa situación”, comentó el mayor de los González, quien estuvo presente en Zapopan.

El papá de Adrián y Édgar comentó cuál es el futuro del jugador que quedó como agente libre tras salir de los Dodgers de Los Ángeles y que los Bravos de Atlanta, equipo que lo tomó, no lo contemplara para la próxima temporada.

“Adrián si se retira será en Estados Unidos”, dijo, “para nada ha pensado en Liga Mexicana, ni creo que sea el lugar correcto para que juegue él”.

“No porque sea una liga baja, sino que ya para venir a los 36, 37, 38 años de edad, él prefiere dedicarse a hacer negocios, porque ya tiene pensado hacer unas cosas de inversiones en México”.

David González aclaró que si Adrián no viene a jugar a México no es por cuestión de su sueldo.

“Nada de eso, si va a estar dando lástima por un problema de cintura y se tiene que retirar por eso, a qué viene a la Liga Mexicana”, comentó.

Los números de “El Titán” en 2017 con Dodgers fueron de 71 juegos, .242 de AVG, 56 hits, tres cuadrangulares, 30 carreras producidas y 14 anotadas, 42 ponches y 16 bases por bolas.