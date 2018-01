David Letterman estrena programa entrevistando a Barack Obama

David Letterman nuevamente estará al mando de un talk show, aunque esta vez el programa se transmitirá en Netflix y Barack Obama está incluido en los planes.

El famoso servicio streaming reveló que el primer invitado especial a entrevistar es nada menos que el ex presidente de Estados Unidos.

Será el próximo viernes 12 de enero cuando se estrene el nuevo show que llevará por nombre “My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman”. Lo podrás disfrutar en Netflix cada mes, durante 5 meses. Cada episodio durará 60 minutos.

Cabe mencionar que este es el regreso de Letterman a la televisión. En el 2015 anunció su retiro. Durante 22 años estuvo a cargo de “Late Show with David Letterman”.

Finalmente, My Next Guest Needs No Introduction también tendrá como invitados a George Clooney, Jay Z, Howard Stern, y Malala Yousafzai.

Fuente: SDP noticias