Norma Palafox ansía Palafox otro título con Chivas

Para la joven futbolista de 19 años, oriunda de Huatabampo, el campeonato conseguido por las Rojiblancas quedó en el pasado y van por otro reto

El campeonato conseguido por las Rojiblancas quedó en el pasado para Norma Palafox y las Chivas femenil.

La preparación de las jugadoras de un torneo a otro fue corta, pues haber llegado a la instancia final redujo su pretemporada de cara al inicio de la competencia.

La delantera reveló que el director técnico Luis Fernando Camacho, les hizo ver que el Torneo Clausura 2018 será un nuevo comienzo para el equipo que dirige.

“(El entrenador) nos dijo que lo que logramos fue a base de nuestro esfuerzo, pero que se empezaba de cero, que ahorita no tenemos nada y eso lo tenemos muy en mente.

“Eso nos sirve y nos hace conciencia saber que a pesar de que hayamos ganado un campeonato, no somos las mejores del mundo, claro que tenemos que seguir mejorando muchas cosas”, comentó Palafox.

Su debut en la Liga MX Femenil será el próximo sábado 6 de enero y la jugadora del Rebaño no ocultó su emoción por el arranque.

“Estoy ansiosa para que empiece el nuevo torneo. Ya cerramos un ciclo, ya fuimos campeonas y ya quedó eso en el año pasado. Ahora vamos con toda la actitud y motivación de conseguir otro título más”, mencionó.

Las actuales campeonas iniciarán la defensa de su corona, en condición de visitante ante Gallos Femenil y la goleadora de Chivas dijo que van al estadio La Corregidora por los tres puntos.

“Sabemos que Querétaro es un equipo ordenado, pelea mucho en el campo, es fuerte y vamos totalmente concentradas a sacar ese resultado”, expresó Norma Palafox.

El plantel que consiguió el campeonato incorporó como refuerzos a las jugadoras Dania Pérez, Alondra González, Kristal Soto, Yesenia Uriarte, Selene Valera, María Velázquez y Catalina Magaña.