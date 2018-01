Nominan guionistas a Guillermo del Toro

Los ganadores del reconocimiento serán dados a conocer el 11 de febrero en una ceremonia que se realizará de manera simultánea en Los Ángeles y NY

El Gremio de Escritores (WGA por sus siglas en inglés) nominó a Guillermo del Toro y Vanessa Taylor por su guión original de “La Forma del Agua”.

Los ganadores del reconocimiento serán dados a conocer el 11 de febrero en una ceremonia que se realizará de manera simultánea en Los Ángeles y Nueva York.

La cinta de Del Toro compite con “Un Amor Inseparable”, ¡Huye!, “Yo”, “Tonya”, y “Lady Bird”.

Los nominados son por Guión Original son “Un Amor Inseparable”, “Emily V. Gordon” y “Kumail Nanjiani”, “¡Huye!”, “Jordan Peele”, “Yo”, “Tonya” y “Steven Rogers”, además de “Lady Bird, Greta Gerwig”, “La Forma del Agua” de Guillermo del Toro y Vanessa Taylor.

En Guión Adaptado destacan: “Call Me By Your Name”, “James Ivory”, “The Disaster Artist”: Obra Maestra, “Scott Neustadter” y “Michael H. Weber”