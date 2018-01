Niña herida por bala perdida perderá ojo izquierdo

La menor, de 11 años, fue trasladada de Agua Prieta, donde ocurrió el accidente durante los festejos de Año Nuevo

La niña de once años que resultó lesionada por una bala perdida que le impactó el ojo izquierdo durante los festejos de Año Nuevo en Agua Prieta, perdió la visibilidad debido al impacto, lamentó la directora del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) en donde es atendida.

Rocío Barraza León, explicó que la menor aún conserva su ojo y que es muy probable que lo siga manteniendo.

Como se informó, Estefanía, de 11 años, fue impactada por la bala cuando estaba dormida en un colchón en la sala de su casa por una “bala perdida” por lo que de inmediato fue trasladada a esta capital para recibir atención médica.

Sin embargo, Barraza León, indicó que la lesión fue severa y aunque el globo ocular está en buenas condiciones se espera que pueda conservarlo, empero, el daño al nervio óptico es irreversible y no podrá ver con el ojo izquierdo.

Como se informó, durante los festejos de Año Nuevo, fueron once las personas lesionadas por balas perdidas, entre ellos varios menores de edad, aunque no hubo pérdidas fatales que lamentar.