Movimiento Ciudadano no hará alianzas en elecciones

La coordinadora del partido en Sonora, María Dolores del Río dijo que a nivel local la única alianza que tienen es con los ciudadanos

El partido Movimiento Ciudadano no se sumará a ningún partido político para ir por algún puesto de elección popular este 2018, únicamente hará alianza con los ciudadanos, aseguró María Dolores del Río Sánchez.

La Coordinadora del organismo, dijo que a pesar de que a nivel federal se prevé formar alianzas con otros partidos, a nivel estatal irán solos en las campañas a la Presidencias Municipales y diputaciones locales.

“Necesitamos romper con el bipartidismo en el Congreso local, hoy las reglas no han cambiado de fondo para el combate a la corrupción y a la impunidad, no han transitado temas tan sentidos y que ya han transitado en otros estados de la República como la eliminación del fuero”, expuso.

“La decisión de participar solos, es porque nos comprometimos, no solo a llevar la agenda de los ciudadanos al Congreso, sino que nos comprometimos a abrirles las puertas a los ciudadanos y no se la vamos a cerrar. Estamos haciendo una apuesta para que en el Congreso Local haya más ciudadanos”, subrayó.

Del Río Sánchez reveló que no participará en las próximas elecciones, ya que tomó la decisión de quedarse al frente del Movimiento Ciudadano en Sonora; tampoco postularán candidato al Senado por Sonora en la fórmula del Frente, aun cuando la posición número dos le corresponde al partido naranja.

Señaló que en Hermosillo las condiciones que vieron es que el último gobierno del PAN y el PRI actual, han endeudado más al Municipio, comprometiendo las finanzas públicas para la siguiente década, y ha aumentado la inseguridad y la mala calidad en los servicios públicos.

Esto nos obliga, dijo, a apostarle a los ciudadanos a un ejercicio distinto, y ser una alternativa real en julio próximo.