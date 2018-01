Mourinho descarta salir del Manchester United al término de la campaña

El entrenador portugués del Manchester United, José Mourinho, negó que vaya a dejar el club cuando finalice la presente temporada, tal y como la prensa británica ha sugerido en los últimos días.

“Si quieren hablar de las noticias, yo digo ‘basura’. No veo otra manera de describir esos debates. Si quieren preguntarme directamente si me veo la próxima temporada en el Mánchester United, y es lo que supongo que quieren, entonces respondo que sí, me veo aquí””.

“”Y como dije cuando llegué, me iré cuando el club quiera que me vaya, ya que no tengo ninguna intención de irme”, dijo el estratega durante su comparencia ante los medios previo al partido que su equipo protagonizará ante Derby County, el cual es válido por la tercera ronda de la Copa de Inglaterra.

Y añadió: “Tengo la intención de quedarme, de trabajar y de llevar al club a donde debe estar. Quiero seguir y no veo ningún motivo para no hacerlo”.

De acuerdo con algunos reportes, Mourinho, de 54 años, ya habría comenzado a entablar negaciones con la directiva de los Red Devils con la intención de ampliar su vínculo contractual, mismo que concluye en junio del 2019.

No obstante, los avances se podrían venir abajo debido a que el luso no ha podido recortar la desventaja de 15 puntos en relación al Manchester City, líder absoluto de la Liga Premier.

Fuente: SDP noticias