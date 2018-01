Lucen Celtics imparables ante Cavs

Los Celtics demostraron que son el mejor equipo del Este.

Seis jugadores de los Celtics terminaron con doble dígito en puntos para guiar a Boston a un triunfo de 102-88 sobre los Cavaliers de Cleveland.

Los locales se afianzaron en la cima del Este, pues ahora tienen marca de 31-10, mientras que los Cavs dejaron su marca en 25-13.

Ahora, Isaiah Thomas fue ovacionado en su regreso a Boston, aunque el guardia poco pudo hacer al no tener acción en el juego.

El guardia ya había tenido el martes su debut en la campaña, pero esta vez no fue requerido.

Por Celtics, el mejor arma vino desde la banca con Terry Rozier, quien sumó 20 puntos, seguido de Marcus Smart con 15 unidades también desde el banquillo.

Kyrie Irving metió 11 puntos y agregó nueve tablas ante sus ex compañeros de Cavs.

Por Cleveland, LeBron James anotó 19 unidades, seguido de Kyle Korver con 15, pero eso no fue suficiente para frenar a unos Celtics que han sorprendido en la campaña 2017-18.