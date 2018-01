Campañas negras y golpeteos identifican precampañas presidenciales

Lo comentaba en días pasados, justo cuando iniciaron las precampañas y con ellas el tiradero de lodo, por no decir estiércol, con el que se empezaron a agredir unos y otros de los contendientes, partidos y aspirantes, realmente es lastimoso el espectáculo de falta de civilidad, valores y sobre todo de propuestas de quienes desean dirigir un país.

Pero a la vez, empezó el bombardeo de publicidad de los supuestos precandidatos, que ya se hacen cada uno presidente del país, y con ello, lo único que hacen es desalentar al electorado.

Entre tanto señalamiento entre uno y otro partido, no sabes a quien elegir, no como el mejor, sino como el menos peor, y no se trata de que aquél gaste más dinero en publicitarse, hay quienes tienen años y aun así no convencen, se trata de la ausencia de propuestas reales, viables, no utópicas ni populistas.

El que se boicoteen y suspendan actos de precampaña solo desmerece a quien lo realiza y les guste o no, enaltece a la presunta víctima, así que si lo que buscan es que no lleguen los mensajes, la estrategia les está fallando a los orquestadores de éstos, como ocurrió con Claudia Sheinbaum, precandidata a la Jefatura de Gobierno por Morena en la Ciudad de México.

En Sonora tampoco nos quedamos atrás a Maloro no le quitan el guante

A nivel local, al Presidente Municipal, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, más conocido como Maloro, desde que asumió el cargo, no le han quitado el guante de la cara, como se dice coloquialmente, criticando cada acto que hace o que no hace.

Curiosamente los detractores son aquellos que durante años se enquistaron en la alcaldía y tampoco hicieron lo que ahora critican, pero así es la política.

E insisto, cuando a uno le están tirando constantemente, es porque le ven posibilidades de obtener una mejor posición y lo quieren evitar, sin embargo, la gente tiende a ponerse de su lado porque se dan cuenta de las campañas sucias.

Ahora, recientemente volvieron la mira hacia la gobernadora Claudia Pavlovich, a quien no se le puede regatear que ha sacado a Sonora del oscurantismo vivido durante la administración de Guillermo Padrés y a diferencia de éste, es reconocida a nivel nacional e internacional por sus estrategias de gobierno.

Seguramente, como en todos los gobiernos, habrá errores y omisiones, porque a fin de cuentas y por más buenas intenciones que existan, las administraciones las realizan hombres y mujeres y como tales son susceptibles a caer en éstos y por supuesto que se deben de sancionar y señalar, pero entre una y otra administración, creo que hay un mar de diferencia para fortuna de la mayoría de los sonorenses.

Pero lo más importante, en este escenario de ataques, mordidas, picadas de ojos, como en la lucha libre, ¿dónde queda el ciudadano común, como usted y como yo? Pues muy lejos del interés de los actores de este espectáculo vergonzante.

Y es por eso que los jóvenes deciden quedarse en su casa el día de la elección y rechazan participar en cualquier acto de vigilancia de los procesos o como funcionarios de casilla, porque están cansados del desaseo, mientras que los adultos se encuentran en la misma posición, de tal suerte que después se tienen autoridades electas por la mayoría del 30 por ciento de los que salieron a las urnas.

Naturalmente, que después nos quejaremos de su mal desempeño, sin razonar que tenemos la culpa por permitir que nos gane la apatía y el hartazgo que es a lo que le apuestan los que implementan las campañas negras, a fin de que su “gallo” tenga más posibilidades de ganar.

