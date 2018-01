Enfada a Vergara maltrato a Alanís

A través de twitter, el propietario de las Chivas lamentó el manejo del tema contractual del zaguero rojiblanco

Después de que se diera a conocer por parte de Matías Almeyda, que el defensor central Oswaldo Alanís, no entraría en planes futbolísticos con Chivas, el dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, externó su molestia ante dicha situación y reconoció que apoyará al defensor a cumplir su sueño.

Ha sido desafortunado el manejo del tema sobre @os_alanis. No refleja la filosofía del grupo @Omnilife @Chivas donde somos gente que cuida a la gente y tengan por seguro que tomaré medidas para sancionar al responsable. “Haremos todo lo posible para que Alanís cumpla sus sueños”, publicó a través de su cuenta de twitter.

El mandamás del cuadro Rojiblanco cambió su postura respecto a la situación del zaguero, ya que en días anteriores aseguró que no entraría en planes con la institución.

“Mira determinante no fue tanto porque no es muy determinante que digamos, queremos renegociar su contrato con él, y quiere más tiempo del que nosotros ofrecemos, y quiere más dinero del que nosotros ofrecemos, estamos negociando las condiciones y es una negociación común y corriente, si no se llega a un acuerdo entonces el ya no podría jugar en Chivas”, externó.